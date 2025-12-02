Ovo će obradovati navijače Dinama: Evo kakva je situacija s Hoxhom

Arber Hoxha na nosilima je napustio travnjak u Velikoj Gorici u posljednjoj utakmici 15. kola HNL-a. Njegovi suigrači slavili su pobjedu kojom su preuzeli vrh prvenstvene ljestvice, a njegova zamjena Marko Soldo zabio je drugi pogodak, odnosno svoj prvi od dolaska među plave prošlog ljeta iz Osijeka, ali strepnja je postojala.

Hoxha je ove polusezone ponajbolji, ili bar najkonstantniji igrač Dinama, te bi njegova ozljeda bila jak udarac za trenera Marija Kovačevića. Posebice zato što je prvi izbor na suprotnom, desnom krilu Mateo Lisica morao propustiti jučerašnji ogled zbog bolesti, a još se ne zna hoće li konkurirati za subotnji derbi s Hajdukom na Maksimiru.

Sve ljubitelje plavih stoga će obradovati vijesti da Hoxhina ozljeda nije teže prirode i da će albanski reprezentativac konkurirati za tu utakmicu. Bilo u udarnoj jedanaestorki ili kao opcija s klupe, ako ne dođe do iznenadnih komplikacija, albanski reprezentativac trebao bi biti u kadru Marija Kovačevića za tu utakmicu.

Dinamo će u svakom slučaju biti oslabljen neigranjem dvaju bitnih igrača. Moris Valinčić je ozlijeđen već neko vrijeme te definitivno neće biti u sastavu na Maksimiru u subotu kao ni Luka Stojković koji je protiv Gorice zaradio crveni karton te mora odraditi utakmicu suspenzije.