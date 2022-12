Dinamo prodaje igrača koji je bio hit na Svjetskom prvenstvu?

Jedan od igrača o kojem će se sljedećih tjedana ponajviše razgovarati po europskim nogometnim kuloarima bit će sigurno Mislav Oršić. Njegova izvedba na Svjetskom prvenstvu u Kataru zasigurno će u Maksimir privući i zainteresirane europske klubove. Oršić se zadnjih nekoliko sezona prometnuo u jednog od najvažnijih igrača zagrebačkog Dinama.

Krilni napadač maksimirske momčadi postao je jedan od najprepoznatljivijih igrača generacije. Na valu sjajnih igara u europskim natjecanjima potvrdio je svoj reprezentativni potencijal.

Izvukao je maksimum

I na netom završenom Svjetskom prvenstvu u Kataru Orša je dao svoj doprinos, dvije asistencije, od kojih jedna Petkoviću za izjednačujući pogodak protiv Brazila, a potom pogodak odluke u pobjedi protiv Maroka. I od njega je izbornik Zlatko Dalić izvukao maksimum na turniru.

Dečko koji je do svoje potpune nogometne afirmacije išao okolnim putem, preko daleke Azije, u ovom je trenutku jedna od naših najozbiljnijih opcija na poziciji krilnog napadača. Jedina njegova otegotna okolnost zadnjih nekoliko godina bila je činjenica da je na toj poziciji u hrvatskoj reprezentaciji ordinirao Ivan Perišić, jedan od naših najboljih igrača jedinstvene generacije.

Oršić se u ovom trenutku, ali i već neko vrijeme nameće kao jedan od igrača oko kojeg se mogu slagati gotovo sve naše taktičke varijante u reprezentaciji. Svjestan je toga i naš izbornik Zlatko Dalić. Još otkako je u Dinamu počeo njegov igrački uspon, Oršić je bio često spominjan kao jedna od glavnih akvizicija maksimirskog kluba kada govorimo o prodaji.

Spominjao se i Burnley kao klub zainteresiran za Mislava. U Zagrebu su čak boravili i čelnici tog engleskog kluba, a spominjao se iznos od desetak milijuna eura, koliko je trebao iznositi taj transfer. Iznos je zaista senzacionalan, posebice ako se u obzir uzme činjenica da je taj posao trebao biti zgotovljen.

Da je do tog posla uistinu i došlo, Oršićev transfer bio bi jedan od najvećih poslova u povijesti maksimirskog kluba kada govorimo o omjeru uloženog i konačne dobiti. To je segment o kojem će se u Dinamu idućih mjeseci itekako lamentirati. Tim više što maksimirski klub u sljedećem prijelaznom roku jednostavno mora ostvariti transfere, neophodne za funkcioniranje kluba. A ako do njih ne dođe, Dinamo bi mogao biti u ozbiljnom financijskom problemu, stoga je logično očekivati da će uprava maksimirskog kluba biti u ozbiljnim nedoumicama jer novac je prijeko potreban.

Dapače, u Dinamu sigurno razmišljaju o njemu kao o jednoj od vrednijih akvizicija. Primarni fokus svakako će biti eventualna prodaja Josipa Šutala, koji se čvrsto etablirao kao stoper budućnosti u hrvatskoj reprezentaciji. Oršić je u ovom trenutku sada možda i u boljoj poziciji nego prije godinu-dvije.

Završio je turnir na kojem je bio iznimno važan igrač, čovjek odluke u vjerojatno dvije najvažnije utakmice. Kada govorimo o idućih nekoliko ciklusa za velika natjecanja naše nacionalne vrste, Oršić se nameće kao najozbiljnije rješenje za lijevu krilnu poziciju.

Dobili smo dubinu

U tandemu s Bornom Sosom, uz našeg ponajboljeg igrača Ivana Perišića, na toj strani imat ćemo neupitnu kvalitetu i širinu koja sigurno veseli izbornika Zlatka Dalića. On nam donosi i toliko potrebnu ofenzivnu dubinu, koja nam je u nekim važnim trenucima na Svjetskom prvenstvu u Kataru bila objektivan problem.

Također, Orša spada u profil igrača kakve Dalić u ovoj konstelaciji u nacionalnoj vrsti svakako želi imati u svojoj momčadi. On je nenametljiv i po svom govoru tijela nikada ne izražava nezadovoljstvo na bilo koji način. A baš na tim odnosima Dalić gradi kompletne odnose u ovoj skupini igrača.

Uostalom, mnogi će se složiti, baš to je, među ostalim, najvažniji forte ove momčadi. Baš takvim profesionalnim odnosom Oršić je i došao na ovu razinu. Od igrača koji je put svoje afirmacije tražio alternativnim putevima, pretvorio se u iznimno važno oružje naše reprezentacije.