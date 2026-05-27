INSAJDER TVRDI:

Dinamo poslao ponudu za igrača koji je ove sezone briljirao u Hajduku!

Zagrijavanje nogometaša prije početka utakmice između Dinama i Hajduka
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
27.05.2026.
u 12:15

Prema pisanju talijanskog insajdera Lorenza Leporea, Dinamo je poslao službenu ponudu za Ikera Almenu, igrača Al-Qadsiaha koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u Hajduku. Riječ je o prijedlogu posudbe s opcijom otkupa u rasponu od 3,5 do 4 milijuna eura.

Almena je u dresu Hajduka odigrao 23 utakmice, postigao četiri pogotka i upisao tri asistencije. Iako je izrazio želju za ostankom na Poljudu, splitski klub po svemu sudeći nije u mogućnosti platiti odštetu. Španjolski nogometaš prošao je Barceloninu La Masiju, a prije odlaska u Saudijsku Arabiju nastupao je za Gironu i njezinu drugu momčad.

Lepore navodi kako je Dinamo krenuo po Almenu nakon što je propao pokušaj dovođenja Danija Rodrígueza. Španjolski veznjak iz Barcelone navodno je odustao od dolaska u Zagreb, pa je Almena postao glavna Dinamova meta.

Prepreku u realizaciji posla predstavlja i Almenina visoka plaća, koja prema dostupnim informacijama iznosi oko tri milijuna eura po sezoni, zbog čega Al-Qadsiyah teško pronalazi klub koji bi preuzeo kompletan ugovor i eventualno platio odštetu.

Nakon posljednje prvenstvene utakmice protiv Vukovara, Almena se emotivno oprostio od navijača Hajduka. Torcida mu je skandirala "Ostani!", a on je potom na Instagramu objavio fotografije s Poljuda uz poruku "Hvala!", što je dodatno potaknulo špekulacije o njegovu odlasku.

Alemena je ove sezone ostavio jako dobar dojam na Poljudu i bio jedan od najboljih igrača iako je jedno vrijeme izbivao zbog ozljede.
