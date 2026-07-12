UŽIVO Argentina i Švicarska u borbi za posljednje mjesto u polufinalu

PROLAZAK GORDOG ALBIONA

Engleska uz dramu izbacila Norvešku i ušla u polufinale SP-a (2:1)

Tek što se krenulo u produžetak Engleska je stigla do vodstva. Dugo se plela akcija pred norveškim kaznenim prostorom dok se Rogers nije odlučio na udarac s gotovo 25 metara. Nyland je taj pokušaj samo kratko odbio, da bi na taj odbijanac Bellingham reagirao brže od Ostigaarda i pospremio loptu u mrežu