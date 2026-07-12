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VL
Autor
Večernji.hr
ARGENTINA - ŠVICARSKA

UŽIVO Argentina i Švicarska u borbi za posljednje mjesto u polufinalu

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland
Denny Medley/REUTERS
12.07.2026. u 02:40
Tekstualni prijenos utakmic emožete pratiti uživo na portalu Večernji.hr
Argentina
0-0
Švicarska
1/4 finala SP-a, 03:00, Arrowhead Stadium, Kansas City

Posljednji četvrtfinalni dvoboj Svjetskog prvenstva igra se u Kansas Cityju, gdje će snage odmjeriti Argentina i Švicarska u borbi za posljednje mjesto među četiri najbolje reprezentacije turnira. Ulog je velik jer pobjednika ovog susreta u polufinalu čeka Engleska, koja je ranije večeras nakon produžetaka svladala Norvešku 2:1. Argentina predvođena Lionelom Messijem želi nastaviti pohod prema svjetskom naslovu, dok Švicarci traže novo veliko iznenađenje i povijesni plasman među četiri najbolje momčadi svijeta.

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