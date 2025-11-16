Dinamo objavio kako će teći prodaja ulaznica za Lille

Nogometaše Dinama u četvrtak 27. studenog očekuje susret petog kola ligaškog dijela Europske lige. Plavi će gostovati u Francuskoj kod četverostrukog prvaka te države - Lillea. Dinamo će u toj utakmici tražiti povratak dobroj formi u Europskoj ligi nakon što su u prva dva kola upisali dvije pobjede (Fenerbahče i Maccabi) da bi potom remizirali s Malmoom i izgubili od Celte Vigo.

Plavi su na društvenim mrežama objavili i kako će teći prodaja ulaznica za njihove navijače. Utakmica će se osigrati na stadionu Pierre Mauroy kapaciteta 50 tisuća mjesta. Plavi su na raspolaganje dobili nešto više od 2 500 ulaznica, a prodavat će se za nešto manje od 20 eura.

- GNK Dinamo je za navijačku tribinu na raspolaganje dobio 2596 ulaznica, a sustav prodaje i distribucija ulaznica odvija se u tri koraka:

1. Kupovina kupona/vaučera online putem od 17. do 23. studenoga;

2. GNK Dinamo će 24. studenoga poslati podatke LOSC Lille, a oni će 25. studenoga dostaviti personalizirane ulaznice u e-obliku

3. Naš partner ulaznice.hr preuzimaju elektroničke ulaznice i vrše distribuciju na korisničke profile s kojih su kupljeni vaučeri.

Kuponi će se prodavati isključivo online od ponedjeljka, 17. studenoga, u 11 sati do nedjelje, 23. studenoga, u 23.59 sati. Prilikom kupovine, za svakog navijača unosit će se ime, prezime, datum rođenja, broj dokumenta (osobne iskaznice ili putovnice) i adresa elektroničke pošte. U jednoj transakciji moći će se kupiti do 10 kupona.

Raspored prodaje:

- u ponedjeljak, 17. studenoga od 11 sati: isključivo vlasnici godišnjih ulaznica unosom koda godišnje ulaznice

- u utorak, 18. studenoga od 11 sati: prvokup članova kluba

- u srijedu, 19. studenoga od 11 sati do nedjelje u 23.59 sati: slobodna prodaja - objavili su iz Dinama.

Ulaznice za gostovanje u Lilleu ⚽️🔥



📆 27. studenoga u 18:45

🏟️ Stade Pierre Mauroy

🎟️ 18.75€



GNK Dinamo je za navijačku tribinu na raspolaganje dobio 2596 ulaznica, a sustav prodaje i distribucija ulaznica odvija se u tri koraka:



1️⃣ Kupovina kupona/vaučera online putem od… pic.twitter.com/3b1wCIUXZ9 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) November 16, 2025

Dinamo je trenutačno 12. momčad Europske lige sa sedam bodova dok je Lille 19. sa šest.