Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
EUROPSKA LIGA

Dinamo objavio kako će teći prodaja ulaznica za Lille

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.11.2025.
u 12:40

Utakmica će se osigrati na stadionu Pierre Mauroy kapaciteta 50 tisuća mjesta. Plavi su na raspolaganje dobili nešto više od 2 500 ulaznica

Nogometaše Dinama u četvrtak 27. studenog očekuje susret petog kola ligaškog dijela Europske lige. Plavi će gostovati u Francuskoj kod četverostrukog prvaka te države - Lillea. Dinamo će u toj utakmici tražiti povratak dobroj formi u Europskoj ligi nakon što su u prva dva kola upisali dvije pobjede (Fenerbahče i Maccabi) da bi potom remizirali s Malmoom i izgubili od Celte Vigo.

Plavi su na društvenim mrežama objavili i kako će teći prodaja ulaznica za njihove navijače. Utakmica će se osigrati na stadionu Pierre Mauroy kapaciteta 50 tisuća mjesta. Plavi su na raspolaganje dobili nešto više od 2 500 ulaznica, a prodavat će se za nešto manje od 20 eura.

- GNK Dinamo je za navijačku tribinu na raspolaganje dobio 2596 ulaznica, a sustav prodaje i distribucija ulaznica odvija se u tri koraka: 

1. Kupovina kupona/vaučera online putem od 17. do 23. studenoga;

2. GNK Dinamo će 24. studenoga poslati podatke LOSC Lille, a oni će 25. studenoga dostaviti personalizirane ulaznice u e-obliku

3. Naš partner ulaznice.hr preuzimaju elektroničke ulaznice i vrše distribuciju na korisničke profile s kojih su kupljeni vaučeri.

Kuponi će se prodavati isključivo online od ponedjeljka, 17. studenoga, u 11 sati do nedjelje, 23. studenoga, u 23.59 sati. Prilikom kupovine, za svakog navijača unosit će se ime, prezime, datum rođenja, broj dokumenta (osobne iskaznice ili putovnice) i adresa elektroničke pošte. U jednoj transakciji moći će se kupiti do 10 kupona.

Raspored prodaje:

- u ponedjeljak, 17. studenoga od 11 sati: isključivo vlasnici godišnjih ulaznica unosom koda godišnje ulaznice

- u utorak, 18. studenoga od 11 sati: prvokup članova kluba

- u srijedu, 19. studenoga od 11 sati do nedjelje u 23.59 sati: slobodna prodaja - objavili su iz Dinama.

Dinamo je trenutačno 12. momčad Europske lige sa sedam bodova dok je Lille 19. sa šest.
Ključne riječi
prodaja ulaznica Europska liga Lille Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja