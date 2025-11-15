Naši Portali
Stanka došla kao naručena

Ova garnitura Dinama još nije napravila ništa i zato je sramotno već sad kod nekih igrača vidjeti takav gard

Hrvoje Delač
15.11.2025.
u 15:40

Boban je čvrsto stao iza trenera, iako ga je mogao baciti niz rijeku. Time je održao obećanje, ali i preuzeo golem rizik. Na Kovačeviću je da mu se oduži

Turbulentno je razdoblje u Dinamu koji je poput grogiranog boksača jedva dočekao reprezentativnu stanku koja mu je došla kao naručena. Plavi su kvalitetan boksač, svjestan da još nije pokazao sve što zna, ali je dobio nekoliko neugodnih udaraca koji su mu izmaknuli tlo pod nogama. Dočekali su kraj runde i sad se moraju posložiti u glavi i vratiti u ring. Spremniji!

Navijači ne vjeruju treneru

