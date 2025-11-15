Ova garnitura Dinama još nije napravila ništa i zato je sramotno već sad kod nekih igrača vidjeti takav gard

Turbulentno je razdoblje u Dinamu koji je poput grogiranog boksača jedva dočekao reprezentativnu stanku koja mu je došla kao naručena. Plavi su kvalitetan boksač, svjestan da još nije pokazao sve što zna, ali je dobio nekoliko neugodnih udaraca koji su mu izmaknuli tlo pod nogama. Dočekali su kraj runde i sad se moraju posložiti u glavi i vratiti u ring. Spremniji!



Navijači ne vjeruju treneru