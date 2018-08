Dinamo ne mora strepiti, plavi su se spremi 'pofajtati' s bilo kim

Završena je jedna priča, Dinamo je sanjao Ligu prvaka, ali dosanjao je nije. No, cilj je ostvario, igranje na jesen u Europi osigurao je već izbacivanjem Astane i to su mu bile ključne utakmice sezone.

Onu za ulazak u elitu plavi nisu uspjeli dobiti, ostali su korak do Lige prvaka, ostali su i bez bogatog kolača, bez velikih premija koje bi ulaskom u to natjecanje zaradili. Prema nekim informacijama, podijelili bi međusobno oko 3,5 milijuna eura, klubu bi ostalo 12 milijuna za lagodan život. Bez financijskog kolača ostali su i ostali naši klubovi, da su plavi ušli u LP svaki naš klub dobio bi lijep novac.

No, u Maksimiru, koliko god su tužni i razočarani zbog toga što su zastali na pola sata do ulaska u Ligu prvaka, jer do tada su bili “unutra”, moraju se okrenuti onome što ih čeka. Već u nedjelju je važan derbi s Rijekom koja će tražiti ispravak za blijedi start u sezonu, a u petak će saznati s kim će igrati u skupini Europske lige.

I za to se trebaju početi pripremati, uz nadu da će ih navijači i dalje pratiti u velikom broju. Tih gotovo 30.000 ljudi u Maksimiru u srazu s Young Boysima pokazatelj je da Dinamo ima publiku, a plavi su joj se odužili borbom.

Bjeličina momčad više nije ona koja tiho, bez borbe padne. I u igri protiv Švicaraca vidio se karakter momčadi i uvjereni smo da ćemo pod Bjelicom i dalje gledati takve partije, a to je ono što žele navijači. Koji su im počeli vjerovati i kupili su 6000 godišnjih ulaznica. I isplatit će im se te ulaznice, eto sad je u nedjelju Rijeka, a nakon stanke počinje Europska liga. O.K., nema tu Reala, Juventusa, Bayerna, ali ima puno klubova koji su izuzetno atraktivni i iz najjačih europskih liga, iz vrha tih liga.

Dovoljno je pogledati tko je sve u prvoj jakosnoj skupini, klubovi kao što su Sevilla, Arsenal, Chelsea, Bayer, Anderlecht ili Lazio morali bi opet napuniti stadion, pa čak i kad dođu hladniji dani. Iz druge skupine sigurno su atraktivni Milan, Sporting, Marseille, Celtic, Fenerbahçe...

Ipak, uza sva ta jaka imena, magnet za dolazak u Maksimir trebao bi biti Dinamo, bez obzira na to koga će u petak u 13 sati ždrijeb podariti hrvatskom prvaku.

Neće biti topovska hrana

Upravo o tome ovisi kakve će biti ambicije u Europskoj ligi, ali sigurni smo da Dinamo neće biti topovska hrana, ne bi to bio ni u Ligi prvaka, a ovisno o suparnicima koje dobije, možda može i ciljeve postaviti dovoljno visoko, do plafona. To bi za Dinamo bio prolazak skupine, ono što se plavima nije dogodilo više od 40 godina. U svim dosadašnjim nastupima u skupinama, a sad kreću u 14., samo su dvapu bili blizu tome. A zbog onoga što gledamo ove sezone od plave momčadi, imaju pravo postaviti si takve velike ciljeve.

Koliko god, pa i s pravom, nezadovoljan suđenjem protiv Young Boysa bio trener Bjelica i njegovi igrači, i koliko god bio u pravu da švicarski prvak nije bio opasan, činjenica je da je pobijedio, ali i da je pokazao veću moć, prije svega fizičku, i s tribine smo imali dojam da plavi, koliko god se borili i trudili, neće izdržati do kraja. Nažalost, dojam nas nije prevario, ali to ne znači da se dečkima treba nešto zamjeriti.

Zamjerki bi bilo da su igrali kao mrtva puhala, kukavički. Ali, kod Bjelice igrači koji bi tako izgledali ne bi imali šanse. I zato treneru treba skinuti kapu, složio je momčad koja je konkurentna. I to u jako kratkom vremenu, pa odradio je tek jedne pripreme, došlo mu je 15 novih igrača u svlačionicu, a on već sada ima dobru momčad. Koja s protjekom vremena i s još više utakmica u nogama može biti samo još bolja, tada će se još jasnije vidjeti Bjeličin rukopis bez obzira na to što je već dosad znatno promijenio krvnu sliku Dinama.

Ždrijeb u petak u 13 sati

I zbog toga se nadamo da će navijači i dalje dolaziti na stadion, kojem su se podsmjehivali i Švicarci znajući da kad pada kiša, svi budu mokri. No, Bjeličin Dinamo već danas je spreman “pofajtati” se s bilo kojim klubom koji mu dodijele Uefine kuglice u petak u Monte Carlu. I plavi ne moraju strepiti od tog ždrijeba, mogu dobiti atraktivne suparnike koje smo dijelom pobrojili, pa bi to bio dodatni poziv gledateljima, a i takve Dinamo može svladati. Uostalom, nije da će se Chelsea, Arsenal ili Milan jako “napaliti” na Europsku ligu kao na suparnike u svojim domaćim ligama, a uz to među 36 klubova koje plavi mogu izvući mnogo je onih kojima je Dinamo ravnopravan, ako ne i bolji.

Pričekat ćemo petak da bismo saznali suparnike, ali uvjereni smo da ćemo ove jeseni gledati dobar nogomet u Maksimiru zahvaljujući Dinamu. Bilo bi itekako poticajno i za njih i za maksimirsku publiku da sredinom prosinca, nakon što odigraju posljednju utakmicu u skupini Europske lige, budu veseli i da zbog velikog ili dovoljnog broja bodova tijekom zime počnu pripreme za šesnaestinu finala. Tako bi najlakše zaboravili posrtanje na putu do Lige prvaka, zaboravili bi i premije, a sebi i onima koji ih simpatiziraju donijeli bi veliku sreću. I skinuli s leđa tu priču o europskom proljeću. Nećemo reći da je ovo sezona sad ili nikad, ali Dinamo ima ozbiljne šanse prezimiti u Europi.

Ima dosta onih koji kažu da je za Dinamo ovako i bolje, da u Ligi prvaka, koliko god se poboljšao, ne bi imao ozbiljne šanse, a da ih u Europskoj ligi ima. Mi bismo rado opet gledali Real ili Juventus, ali ni to što donosi Europska liga uopće nije loše.