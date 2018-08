Bravo, kapetane! Luka Modrić proglašen najboljim igračem Europe

U Monte Carlu su izvučeni parovi ovogodišnje Lige prvaka te je Luka Modrić proglašen najboljim igračem Europe prošle sezone.

- Ponosan sam na ovo, hvala mojim suigračima. Najviše dugujem svojem ocu koji je od malih nogu vjerovao u mene - rekao je Modrić.

Ovo su parovi ovogodišnjih skupina LP-a:

Skupina A: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

Skupina B: Barcelona, Tottenham, PSV, Inter

Skupina C: PSG, Napoli, Liverpool, Crvena zvezda

Skupina D: Lokomotiv, Porto, Schalke, Galatasaray

Skupina E: Bayern, Benfica, Ajax, AEK

Skupina F: Manchester City, Šahtar, Lyon, Hoffenheim

Skupina G: Real Madrid, Roma, CSKA, Viktoria Plzen

Skupina H: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

18:37 - Sergio Ramos najbolji je branič. Obranio je titulu.

18:25 - Kreće ždrijeb skupina Lige prvaka.

18:56 - Cristiano Ronaldo najbolji je napadač prošle sezone.

19:17 - Luka Modrić najbolji je igrač Europe! Iza sebe je ostavio Salaha i Ronalda.

19:11 - Najbolja nogometašica Europe je Pernille Harder.

18:47 - Luka Modrić najbolji je vezni igrač ove godine!

18:21 - Najbolji vratar sezone je Kostarikanac Keylor Navas.

18:13 - U Monte Carlu su brojne nogometne zvijezde.

18:11 - Kreće se s dodjelom nagrada, Beckham je dobio za posebne zasluge.

18:09 - Od 32 momčadi u skupini Lige prvaka čak njih 15 ima barem jednog hrvatskog nogometaša uz dva trenera - Niku Kovača i Ivana Leku. Evo svih naših igrača.

Real Madrid - Luka Modrić

Barcelona - Ivan Rakitić

Juventus - Mario Mandžukić

Liverpool - Dejan Lovren

Atletico - Nikola Kalinić

Inter - Ivan Perišić, Marcelo Brozović, Šime Vrsaljko

Monaco - Danijel Subašić

Hoffenheim - Andrej Kramarić

Lokomotiv - Vedran Ćorluka

Napoli - Marko Rog

Roma - Ante Ćorić

Club Brugge - Karlo Letica, Ivan Tomečak, Matej Mitrović

AEK - Marko Livaja

Benfica - Filip Krovinović

CSKA Moskva - Kristijan Bistrović, Nikola Vlašić

18:07 - Evo krenulo je, sa sedam minuta kašnjenja.

18:02 - Ždrijeb malo kasni, još nije počeo...

17:55 - Osim najbolje igrača, birat će se vratar sezone, branič sezone, veznjak sezone, napadač sezone, nogometašica godine, dok će David Beckham dobit će posebnu nagradu predsjednika Čeferina.

17:52 - Evo svih jakosnih skupina.

The pots for the #UCLdraw 💪

