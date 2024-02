'Dinamo mi je sve dao, sad ću mu vratiti. Imamo najbolju listu, a ja mogu pobijediti Barišića'

Simbolika nije mogla biti veća, baš na Valentinovo, poseban dan u povijesti Dinama, u velikoj dvorani Cinestara predstavljen je program liste Dinamovo proljeće, koju će kao predsjednički kandidat predvoditi Velimir Zajec. Čovjek koji je na Valentinovo prije 24 godine obznanio navijačima da se vraća ime Dinamo. Sada će pak biti frontmen navijače liste koja pokušava ući u Skupštinu na predstojećim izborima. Zeko je govor počeo s dobrom šalom: Sretno vam Valentinovo, a kaj se mene tiče, ja sam za Valentinova dobro polagao ispite s obzirom na to da imam šestero djece - rekao je Zeko, a onda nastavio u ozbiljnom tonu:

- Dugo sam vremena razmišljao da li da se prihvatim ovoga posla, jer većina familije mi živi u Ateni, pa sam znao da ću morati biti odvojen od njih prihvatim li ovaj poziv. Zvali su me ovi dečki s liste svaki drugi dan, predstavljali mi program, planove, i kada sam vidio koliko su to ozbiljni ljudi, poduzetnici, profesori, odlučio sam vratiti se u moj Dinamo. Prije sam s dečkima s liste pričao samo preko mobitela, skypea, sad po povratku sam ih osobno upoznao. Svi su veliki dinamovci, imaju znanje u različitim sektorima - rekao je Zajec, koji je sa svojom listom favorit u odnosu na drugu listu koju predvodi Otto Barić junior.

Nakon što završe izbori za skupštinu, predsjednički izbori vjerojatno će biti 11. ožujka. Tada će Zajecu za pobjedu trebati većina od 60 članova skupštine.

- Vjerujem da ću imati šanse protiv Barišića, da će svi ljudi na skupštini prepoznati ovaj program liste Dinamovo proljeće.



Kakve su reakcije ljudi na ulici otkad ste iz Atene stigli u Zagreb?

- Svi bi me častili pićem, ali ja više nisam u formi, haha. Ma ljudi mi daju podršku, to me veseli, sad mi je još više drago što sam odlučio krenuti u ovu borbu. Podržali su me i brojni bivši igrači, naravno da mi je i zbog toga drago - rekao je Zajec, pa nastavio:ž

14.02.2024., Zagreb - U Cinestaru u Ulici kneza Branimira odrzano je predstavljanje programa Dinamovo proljece, liste za skupstinu Dinama. Slavko Istvanic, Velimir Zajec Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Ovaj klub mi je dao ime, dao mi je ljubav navijača, dao mi je puno, puno toga lijepoga, a sad mu želim vratiti. Vjerujem da imamo najbolji program, da ćemo ući u skupštinu, a onda je pred nama puno posla. Što se tiče sportskog sektora u kojeg se najbolje razumijem, Dinamo najviše brige mora voditi o svojoj djeci, o omladinskoj školi. Dinamo mora imati skaute po cijeloj državi, imati razvojni program koji će slijediti svi treneri. Dinamo mora imati dobre odnose sa svim bivšim igračima, mora imati ložu za bivše igrače. Evo, tu su sad bili Silvio Marić i Tomo Šokota, sigurno da i oni mogu pomoći Dinamu. Ima puno posla, ja sam spreman dati svoje vrijeme, znanje, iskustvo za dobrobit Dinama - zaključio je Zajec.

Financijske i druge planove programa pobliže su predstavili članovi liste Dinamovo proljeće Frano Šušnjara, Ivan Nauković i Krešimir Mlinarić.

Uz članstvo i demokraciju, učinkovitu organizaciju, cilj liste je, dakako, i sportska izvrsnost. Objasnio je to i Nauković, član aktualnog Izvršnog odbora, koji je posebno naglasio važnost svih članova, poručivši kako oni moraju biti srce kluba.

- Članstvo i demokracija, tu Dinamo ima najveće rezerve. Uloga članova do 2023. nije postojala, a sa statutom kojeg smo napravili, pa izglasali, radi se o velikom koraku unaprijed, iako nismo još zadovoljni sa 40 posto skupštinara koje članovi biraju prema statutu. No, prvi puta pričamo o izborima, programima, vizijama, pravima članova, to je velika stvar. Član mora biti srce kluba, ona osoba koja sa svojom iskaznicom, učlanjivanjem svaki dan živi za klub. Mi tog člana želimo staviti u centar Dinama i iz njega izvući potencijal, prihode, kadrove za klub. Zadnjih godina Dinamu je najviše nedostajao identitet, taj romantični Dinamo nekako se izgubio. To želimo promijeniti. Zato smo i izabrali Zeku za nositelja liste, jer on je identitet Dinama. Dinamo je zagrebački, ali i hrvatski identitet. Potencijal članstva i potencijal do nedavno otuđenog kluba je velik. Smatramo da bi Dinamo uskoro trebao imati 50.000 članova, i to glasnih, samosvjesnih članova koji sudjeluju, koji su istinska snaga kluba. Članstvo izvan Zagreba je također bitno, trebaju se otvarati klubovi navijača izvan Zagreba, povjerenici kao produžena ruka članova trebaju imati veći značaj. Želimo dati na važnosti Dinamovom identitetu, povijesti, legendama, mlade učiti o povijesti kluba, uključiti ih u komunikaciju s igračima, legendama... - u jednom je dahu ispričao Nauković.

Krešimir Mlinarić je pak govorio o nekim financijskim, poslovnim aspektima programa.

- Kako bi cijeli sustav funkcionirao, odnosno, kako bi konačan proizvod bio uspješan, svi komadići mozaika moraju biti dobro napravljeni. Na tom tragu, digitalizacija je pojam koji se provlači kroz gotovo sve točke programa, putem kojega se želi stvoriti prepoznatljiv, globalni brend, s održivim financijama koje ne bi smjele ovisiti o križnom ligamentu ili primljenom golu u sudačkoj nadoknadi -rekao je Mlinarić, pa se dotaknuo i bolne teme -stadiona.

14.02.2024., Zagreb - U Cinestaru u Ulici kneza Branimira odrzano je predstavljanje programa Dinamovo proljece, liste za skupstinu Dinama. Velimir Zajec, Bozo Susec, Silvio Maric Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Dinamo pripada Maksimiru i Maksimir pripada Dinamu. Stvari se pomiču, a dok ne počne izgradnja stadiona u Maksimiru, vjerujemo da bi Dinamov privremeni dom trebao biti u Kranjčevićevoj ulici.

Navijači koji su u Cinestaru slušali prezentaciju programa, shvatili su da je lista Dinamovo proljeće puna priznatih stručnjaka iz svih područja, inteligenti ljudi koji obožavaju Dinamo. Ali i da su to ljudi koji ne lupetaju napamet, već sada imaju jasan plan.

Velimir Zajec na kraju je zaključio:

- Glasajte za našu listu, glasajte za Dinamo, živio Dinamo!