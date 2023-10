Dinamo je izgubio svoj važan adut, kao da je nestao njegov pobjednički mentalitet

Ušli smo u drugu od četiri dionice naše nogometne lige, ušli smo u listopad, tri su mjeseca nogometne sezone iza nas i u ovom se trenutku može reći da su ta tri mjeseca bila neuspješna za Dinamo. Krenimo s europskim ispitima, nakon što je uspješno apsolvirana Astana u drugom pretkolu Lige prvaka s ukupnih 6:0, krenule su muke. Plavi su u Zagrebu u trećem pretkolu izgubili s 1:2 od AEK-a. U redu, imala je ta utakmica negativan uvod jer se trebalo prvo igrati u Ateni, ali sve se promijenilo zbog nereda i smrtno stradalog navijača grčkog kluba, zbog čega je stotinu BBB-a još u grčkim zatvorima.

No Dinamo je imao neviđenu priliku u Ateni, imao je 2:0 vodstvo do sudačke nadoknade i onda primio pogotke koji su ga izbacili iz Lige prvaka i poslali u kvalifikacije za Europsku ligu. No i tu je bilo loše, iako su plavi u Zagrebu pobijedili s 3:1, u Pragu su od Sparte poraženi s 1:4 i otišli su u skupinu ne baš atraktivne Konferencijske lige. Ajde, tu su bar još jednom naletjeli na Astanu u prvom kolu i bez problema upisali tri boda, no ta Konferencijska liga slabašna je utjeha s obzirom na inače velike ambicije plavih.

Donedavno Dinamo ne bi ispustio 2:0 vodstvo u Ateni, ne bi prokockao ni 3:1 pobjedu iz prve utakmice sa Spartom.

U klubu stalno ističu da im je prioritet domaće prvenstvo, a ni tu stvari ne stoje dobro, plavi su izgubili dva derbija od Hajduka i sad zaostaju pet bodova za Splićanima, imaju i tri boda manje od Rijeke, doduše s utakmicom manje od ta dva kluba. No prošle sezone tako je Dinamo stalno imao utakmicu manje s Istrom, računalo se da su to sigurni bodovi, pa nije ispalo tako.

Stoji činjenica da je u prvom derbiju, u prvom kolu u Maksimiru Dinamo potpuno nadigrao Splićane, imao je 1:0 vodstvo i jedanaesterac te u smiraju utakmice primio dva pogotka i upisao poraz na startu prvenstva. Još je i s Goricom u Maksimiru odigrao 0:0 i činilo se da plavi ulaze u ozbiljne probleme. No onda je stigla nova prilika, Hajduk je izgubio od Istre i Gorice, plavi su mu došli na dva boda zaostatka s utakmicom manje koju tek trebaju odigrati s Lokomotivom i imali su priliku u Splitu, u 10. kolu HNL-a prestići Hajduk i još imati taj zaostali susret.

U Splitu su međutim odigrali utakmicu bez okusa i mirisa, kružili su oko dobre obrane Splićana bez ozbiljne odigrane akcije, bez dubinske lopte, bez ozbiljnog udarca u vrata i primili početnički pogodak koji ih je ponovno otjerao na pet bodova zaostatka. Ono što zabrinjava je gubitak pobjedničkog mentaliteta plave momčadi kakav je ona imala godinama unazad. Današnji Dinamo izgubio je takav pobjednički stav. Izgubio je u najvažnijim utakmicama sezone, dvije od Hajduka, ispao od AEK-a i Sparte. Nekad bi takve utakmice u kojima je bio nadomak uspjehu ili ako je bila riječ o ‘egalu’ Dinamo rješavao upravo tim svojim pobjedničkim mentalitetom, pa makar i na mišiće, kao što je to napravio s Osijekom.

Razlozi za tu promjenu ne leže u trenerima, nije krivica ni na Bišćanu ni Jakiroviću, koliko god su koji put mogli vući i drukčije poteze. Bišćan se tijekom cijelih priprema pa i na početku sezone borio s prijelaznim rokom, niti je znao kad će mu tko od kapitalnih igrača otići, pojačanja nije bilo. Kad su prinove i stigle, nije ih bilo lako uklopiti. Doduše, Bišćan je na okupu imao sve reprezentativce Dinama, ali s omčom oko vrata s obzirom na čekanje odlazaka. No problemi su počeli prije, odlascima Oršića i Ademija, klupskim trvenjima i loše odrađenim prijelaznim rokovima, ne samo ovog ljeta ili prošle zime.

Jakiroviću su otišli Livaković, Šutalo i Ivanušec, a tome se mogu dodati spomenuti Oršić, pa i Ademi koji se doduše vratio, ali još nije u formi u kakvoj je bio prije odlaska u Kinu. A kad se gleda ovako loše izdanje plavih u posljednjem derbiju u Splitu, valja reći da Jakirović nije imao ni Ristovskog i Špikića, da je 44 minute odigrao Bruno Petković koji je obnovio ozljedu mišića. To je pola momčadi, stoga nije lako ukomponirati toliko promijenjenu momčad, a puno je lakše izgubiti pobjednički mentalitet koji će plavi morati ponovno graditi. Priliku za to imaju već u četvrtak protiv Ballkanija u Konferencijskoj ligi, a potom u susretima s Istrom i Goricom.

