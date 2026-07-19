Evo koliko su Engleska i Francuska zaradile na SP-u, iznosi su astronomski

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu nakon dramatične pobjede 6:4 (4:0) protiv Francuske u Miamiju.

Englezi su odigrali sjajno prvo poluvrijeme i na odmor otišli s uvjerljivih 4:0. Francuzi su u nastavku došli na gol zaostatka, ali nisu imali snage za povratak u utakmicu.

Osim brončane medalje, Engleska će s ovog Svjetskog prvenstva odnijeti i značajnu financijsku nagradu. Za osvojeno treće mjesto zaradila je nešto više od 25 milijuna eura, dok je Francuskoj za četvrtu poziciju pripalo 23,6 milijuna eura. Pobjeda u susretu za broncu tako je Engleskom nogometnom savezu donijela dodatnih oko milijun i pol eura.

Novi svjetski prvak zaradit će 43,7 milijuna eura, dok će poraženom finalistu pripasti 28,8 milijuna eura. Svjetsko prvenstvo završit će u nedjelju finalnim susretom između Španjolske i Argentine u New Yorku.