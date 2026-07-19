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IZDAŠNA NAGRADA

Evo koliko su Engleska i Francuska zaradile na SP-u, iznosi su astronomski

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
19.07.2026.
u 01:40

Osim brončane medalje, Engleska će s ovog Svjetskog prvenstva odnijeti i značajnu financijsku nagradu. Za osvojeno treće mjesto zaradila je nešto više od 25 milijuna eura, dok je Francuskoj za četvrtu poziciju pripalo 23,6 milijuna eura.

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu nakon dramatične pobjede 6:4 (4:0) protiv Francuske u Miamiju.

Englezi su odigrali sjajno prvo poluvrijeme i na odmor otišli s uvjerljivih 4:0. Francuzi su u nastavku došli na gol zaostatka, ali nisu imali snage za povratak u utakmicu.

Osim brončane medalje, Engleska će s ovog Svjetskog prvenstva odnijeti i značajnu financijsku nagradu. Za osvojeno treće mjesto zaradila je nešto više od 25 milijuna eura, dok je Francuskoj za četvrtu poziciju pripalo 23,6 milijuna eura. Pobjeda u susretu za broncu tako je Engleskom nogometnom savezu donijela dodatnih oko milijun i pol eura.

Novi svjetski prvak zaradit će 43,7 milijuna eura, dok će poraženom finalistu pripasti 28,8 milijuna eura.  Svjetsko prvenstvo završit će u nedjelju finalnim susretom između Španjolske i Argentine u New Yorku.

 
Ključne riječi
Francuska reprezentacija Engleska reprezentacija

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