Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Davne 1968. godine

Francuzima se ovakva katastrofa posljednji put dogodila protiv Jugoslavije

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Foto: MARCO BELLO/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
19.07.2026.
u 01:34

Bilo je to 24. travnja 1968. godine u uzvratnoj utakmici četvrtfinala kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Jugoslavija je u Marseilleu slavila 5:1, nakon što je prvi susret u Beogradu završio 1:1, te je s ukupnih 6:2 izborila plasman na završni turnir.

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu nakon dramatične pobjede 6:4 (4:0) protiv Francuske u Miamiju.

Englezi su odigrali sjajno prvo poluvrijeme i na odmor otišli s uvjerljivih 4:0. Strijelci su bili Declan Rice (3), Ezri Konsa (18) te Bukayo Saka (37, 45+1).

Francuskoj ovo nije prvi put da je na velikom natjecanju na poluvremenu imala zaostatak od četiri pogotka. Identičnim rezultatom protiv "tricolora" je prije 58 godina povela reprezentacija Jugoslavije.

Bilo je to 24. travnja 1968. godine u uzvratnoj utakmici četvrtfinala kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Jugoslavija je u Marseilleu slavila 5:1, nakon što je prvi susret u Beogradu završio 1:1, te je s ukupnih 6:2 izborila plasman na završni turnir.

U uzvratu je Jugoslavija povela 4:0, a za goste su dvaput zabili Ilija Petković i Vahidin Musemić, dok je Dragan Džajić dodao još jedan pogodak. Ta je utakmica ostala upamćena kao jedna od najvećih pobjeda jugoslavenskog nogometa, a momčad je kasnije na Europskom prvenstvu 1968. osvojila srebrnu medalju.

Ipak, Francuska se u Miamiju u nastavku uspjela vratiti u utakmicu i smanjiti zaostatak na samo jedan pogodak. Golove su postigli Kylian Mbappe (48, 66) i Barcola (54).

Engleska je ipak izdržala pritisak. Saka je u 87. minuti iz kaznenog udarca kompletirao hat-trick i osigurao pobjedu svoje reprezentacije. Francuzi se nisu predavali pa je Ousmane Dembele u šestoj minuti sudačke nadoknade smanjio na 5:4, no Jude Bellingham je u osmoj minuti dodatka postavio konačnih 6:4.
Ključne riječi
SP 2026. Francuska reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Tombstone
Tombstone
02:15 19.07.2026.

Da. Ali pogledate li forografije Francuske repke tada, cak I one iz 1994 i ove danas primijetit cete ogromnu razliku. Klimatske promjene ili kaj?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!