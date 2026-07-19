Francuzima se ovakva katastrofa posljednji put dogodila protiv Jugoslavije

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu nakon dramatične pobjede 6:4 (4:0) protiv Francuske u Miamiju.

Englezi su odigrali sjajno prvo poluvrijeme i na odmor otišli s uvjerljivih 4:0. Strijelci su bili Declan Rice (3), Ezri Konsa (18) te Bukayo Saka (37, 45+1).

Francuskoj ovo nije prvi put da je na velikom natjecanju na poluvremenu imala zaostatak od četiri pogotka. Identičnim rezultatom protiv "tricolora" je prije 58 godina povela reprezentacija Jugoslavije.

Bilo je to 24. travnja 1968. godine u uzvratnoj utakmici četvrtfinala kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Jugoslavija je u Marseilleu slavila 5:1, nakon što je prvi susret u Beogradu završio 1:1, te je s ukupnih 6:2 izborila plasman na završni turnir.

U uzvratu je Jugoslavija povela 4:0, a za goste su dvaput zabili Ilija Petković i Vahidin Musemić, dok je Dragan Džajić dodao još jedan pogodak. Ta je utakmica ostala upamćena kao jedna od najvećih pobjeda jugoslavenskog nogometa, a momčad je kasnije na Europskom prvenstvu 1968. osvojila srebrnu medalju.

Ipak, Francuska se u Miamiju u nastavku uspjela vratiti u utakmicu i smanjiti zaostatak na samo jedan pogodak. Golove su postigli Kylian Mbappe (48, 66) i Barcola (54).

Engleska je ipak izdržala pritisak. Saka je u 87. minuti iz kaznenog udarca kompletirao hat-trick i osigurao pobjedu svoje reprezentacije. Francuzi se nisu predavali pa je Ousmane Dembele u šestoj minuti sudačke nadoknade smanjio na 5:4, no Jude Bellingham je u osmoj minuti dodatka postavio konačnih 6:4.