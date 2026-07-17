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U ČETVRTAK

Hajduk pustio u prodaju ulaznice za utakmicu s Pafosom

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
17.07.2026.
u 22:05

Kako bi iskoristili svoje pravo prvokupa ulaznice, prilikom kupovine trebate pripremiti svoj članski broj, datum rođenja i OIB.

Započela je prodaja ulaznica za utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu, Hajduk - Pafos, koja će se odigrati u četvrtak 23. srpnja s početkom u 21 sat na Poljudu. Kao i do sada, do dana utakmice pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi Kluba.

Učlaniti se možete online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah ostvarujete pravo na kupnju ulaznice. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

Kako bi iskoristili svoje pravo prvokupa ulaznice, prilikom kupovine trebate pripremiti svoj članski broj, datum rođenja i OIB.  Ako niste još dobili svoju člansku iskaznicu, članski broj možete saznati na nekoliko načina koji se mogu pročitati ovdje.

Pretplatnici koji žele ustupiti svoje mjesto za pojedinu utakmicu za početak moraju biti registrirani na stranici https://hajduk.ulaznice.hr/. Oni koji su registrirani se moraju prijaviti i kliknuti na "SIDI NA MOJE MISTO". 
Ključne riječi
Pafos Hajduk

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