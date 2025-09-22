Dinamo i Alkar izborili nastup u Sjevernoeuropskoj ligi

U finalu opatijskog Liburnia kupa koji je bio više prestižnog karaktera, košarkaši zagrebačkog Dinama pobijedili su sinjski Alkar 77:52. Naime, već samim ulaskom u finale oba sastava osigurala su nastup u Sjevernoeuropskoj ligi (European North Basketball League), što je ostala neostvarena žarka želja domaćina turnira Kvarnera.

A riječ je o privatnoj ligi (ENBL) od 27 klubova (podijeljenih u tri skupine po devet) i u kojoj igraju klubovi iz Estonije, Poljske, Grčke, Engleske, Češke, Bugarske, Kosova, Norveške, Engleske, Belgije, Slovačke, Njemačke, Nizozemske, Austrije i Rumunjske čiji je CSO Voluntari i branitelj naslova. Hrvatske boje branit će spomenuti Dinamo i Alkar te Dubrava koja je dobila pozivnicu.

Po imenima klubova lako je zaključiti da je to natjecanje niskog europskog ranga, no i takva će biti zanimljiva za hrvatsku košarkašku publiku koja već godinama nije imala prilike pratiti nastupe naših klubova u nekom ligaškom klupskom natjecanju u Europi.