PLASIRALI SE

Dinamo i Alkar izborili nastup u Sjevernoeuropskoj ligi

Košarka
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
22.09.2025.
u 21:15

ENBL ligu igrat će i Dubrava (koja je dobila pozivnicu), a to je bila i velika želja Kvarnera i Šibenke koji se kroz opatijski Liburnia kup do te prilike nisu probili

U finalu opatijskog Liburnia kupa koji je bio više prestižnog karaktera, košarkaši zagrebačkog Dinama pobijedili su sinjski Alkar 77:52. Naime, već samim ulaskom u finale oba sastava osigurala su nastup u Sjevernoeuropskoj ligi (European North Basketball League), što je ostala neostvarena žarka želja domaćina turnira Kvarnera.

A riječ je o privatnoj ligi (ENBL) od 27 klubova (podijeljenih u tri skupine po devet) i u kojoj igraju klubovi iz Estonije, Poljske, Grčke, Engleske, Češke, Bugarske, Kosova, Norveške, Engleske, Belgije, Slovačke, Njemačke, Nizozemske, Austrije i Rumunjske čiji je CSO Voluntari i branitelj naslova. Hrvatske boje branit će spomenuti Dinamo i Alkar te Dubrava koja je dobila pozivnicu.

Po imenima klubova lako je zaključiti da je to natjecanje niskog europskog ranga, no i takva će biti zanimljiva za hrvatsku košarkašku publiku koja već godinama nije imala prilike pratiti nastupe naših klubova u nekom ligaškom klupskom natjecanju u Europi. 

košarka

