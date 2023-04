Detalji tragedije koja je šokirala Hrvatsku: 'U bolnici su potvrdili da je preminuo na licu mjesta'

Prošlog četvrtka dogodila se velika nesreća u Loboru prilikom testiranja za WRC u Hrvatskoj. Poginuo je 33-godišnji irski vozač Craig Breen koji je vozio za momčad Hyundaia, dok je njegov suvozač prošao bez ozljeda opasnih po život. Održana je i press konferencija u Zagrebu, a za medije je govorio Cyril Abiteboul, voditelj tima Hyundai Motosport.

- Pozvao sam vas da utvrdimo činjenice, Hyundai i FIA još uvijek zajedno ispituju sve aspekte. Da bismo došli do dubinskih činjenica, potrebno je još provjera. Kao što znate, Craig je poginuo prilikom testiranja za World Rally Championship 1. Vozio je u relativno niskoj brzini po skliskom kolniku i zabio se u drveni stup, koji je uletio kroz prozor s vozačeve strane. Medicinski tim brzo je stigao na mjesto događaja, a suvozač James Fulton još je bio u automobilu. Naša su srca i uz njega - rekao je Abiteboul.

- Craig je prebačen u bolnicu, gdje je utvrđeno da je na licu mjesta preminuo. S automobilom nije bilo nikakvih problema. Gume, sigurnosna oprema, sve je bilo u najboljem redu. Puno sam raspravljao s ostalim članovima tima, odlučili smo umiroviti Craigov automobil, a složili smo se da ćemo sudjelovati na ovom turniru. To je zaključak svih sudionika, Craigove obitelji i prijatelja. Život mora ići dalje, nastupat ćemo za Craiga i njegovu obitelj s dva automobila, možda će među gledateljima biti i članovi njegove obitelji, no to još nije sigurno.

- Natjecateljski duh Craiga volio bi da se ova priča nastavi i da njegovi suigrači sudjeluju. Postoje brojne inicijative koje se održavaju u njegovu čast. Imamo i knjigu sućuti u našoj jedinci, svi ste pozvani da se ubilježite, a to ćemo podijeliti s njegovom obitelji. Odat ćemo počast i njegovim irskim korijenima i voljenoj zajednici relija. Craig je bio divna osoba, kao što je i cijela njegova obitelj. Na pogrebu u utorak okupilo se mnogo ljudi, to je znak visokog poštovanja koje imamo prema Craigu - zaključio je Abiteboul.