Detalji predbračnog ugovora Ronalda i Georgine: U slučaju rastave ona će dobit nešto nestvarno

Portugalska superzvijezda Cristiano Ronaldoo je nakon osam godina veze konačno zaprosio svoju djevojku Georginu Rodriguez koja je rekla sudbonosno - da-. Na ruci slavne influencerice odmah je zasjao dijamantni prsten kojim je Ronaldo, sada 40-godišnjak, jasno pokazao da nije štedio na svojoj ljubavi.

Kako bi izbjegli mučne pregovore i sukobe oko imovine u slučaju rastave, u predbračnom ugovoru definirane su i stavke za slučaj eventualnog razvoda.

Prema pisanju medija TV Guia, u tom bi slučaju Georgini bila zajamčena doživotna isplatas od gotovo 100.000 eura mjesečno. Osim toga, pripalo bi joj vlasništvo nad luksuznom vilom u Madridu, smještenom na parceli od 4000 kvadratnih metara, koju je Ronaldo 2010. platio pet milijuna eura.

Iako se radi o iznosima koji zvuče nestvarno, u kontekstu Ronaldovih primanja u Saudijskoj Arabiji – gdje godišnje zaradi oko 208 milijuna eura, to je zapravo mali iznos za Portugalca.