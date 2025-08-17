FOTO Zarađuje milijune, a sad je iznenadio sve: Tetovirao ime nove djevojke iza uha?!
Već mjesecima se šuška o romansi između bivše zvijezde Borussije Dortmund, Jadona Sancha (25), i popularne američke reperice Saweetie (32). Sada je engleski nogometaš sam dolio ulje na vatru – i to dokazom ljubavi koji doslovno ide pod kožu. Sve je otkriveno zahvaljujući objavama tattoo salona "The Apollo Tattoo & Piercing Studio" iz Santa Monice. Na svom Instagram profilu podijelili su fotografije na kojima se vidi kako Sancho sjedi na stolcu za tetoviranje.
Iako to ne bi bilo ništa neobično za nogometaša čije je tijelo već ukrašeno brojnim crtežima, jedan je detalj privukao posebnu pažnju. Naime, Sancho je iza lijevog uha istetovirao riječ "Qiava". Riječ je o drugom imenu reperice Saweetie, čije je puno ime Diamonté Quiava Valentin Harper.
Je li ovo slatki dokaz ljubavi i konačna javna potvrda njihove veze? Sve upućuje na to. Na jednoj od fotografija vidi se kako Saweetie pravi društvo engleskom nogometašu u studiju. Uz njihovu zajedničku sliku, iz salona su napisali: "Želimo iskazati našu zahvalnost tebi i tvojoj djevojci." Portal TMZ ide i korak dalje, navodeći kako su se Sancho i Saweetie u salonu ljubili i otvoreno pokazivali nježnost jedno prema drugome.
Dok je nova ljubav pronašla trajno mjesto na njegovoj koži, stara je definitivno izbrisana. Na drugoj fotografiji otkriveno je kako je Sancho prekrio staru tetovažu na ruci na kojoj je pisalo "Her only" (Samo ona), a koja je vjerojatno uspomena iz neke od prijašnjih veza.
Čini se da Sanchu cvjetaju ruže u privatnom životu, a uskoro bi se stvari mogle popraviti i na profesionalnom planu. Transferna saga oko krilnog igrača Manchester Uniteda, koji je u klubu otpisan, dobiva novi zaplet.
Prema informacijama stručnjaka za transfere Fabrizija Romana, AS Roma je poslala konkretnu ponudu za bivšeg igrača Borussije Dortmund, a navodno je i sam Sancho otvoren za prelazak u talijansku prijestolnicu. Njegov ugovor s crvenim vragovima traje do 2026. godine, no jasno je da na Old Traffordu za njega više nema budućnosti. Mediji također spominju kako o njegovom dovođenju razmišlja i Atlético Madrid.