Dejan Lovren i Luka Ivanušec stižu na Rujevicu! Rijeka protiv Grka ide po Europsku ligu

Nakon što je prva utakmica trećeg pretkola u Grčkoj završila bez pogodaka, PAOK je u uzvratnoj utakmici odigranoj u Klagenfurtu pogotkom Madyja Camare u 115. minuti svladao Wolfsberger s 1:0 i tako osigurao odlučujući dvomeč za plasman u Europsku ligu protiv hrvatskog prvaka. Momčad iz Soluna, za koju nastupaju i dvojica hrvatskih nogometaša, iskusni stoper Dejan Lovren i novopridošli veznjak Luka Ivanušec, pokazala se prejakim protivnikom za Austrijance i sada s velikim ambicijama čeka oglede s Rijekom. Grci su u dvoboj s Wolfsbergerom ušli kao izraziti favoriti, što su na kraju i potvrdili na terenu, demonstrirajući disciplinu i napadačku kvalitetu koja ih krasi. Pobjeda im je donijela posljednju prepreku na putu do Europske lige, a ta prepreka je upravo momčad s Kvarnera. Ivanušec je danas igrao do 61. minute kada je zamijenjen, dok je Lovren utakmicu odgledao s klupe.

Rijeka je svoj put do play-offa također osigurala na dramatičan način. U trećem pretkolu su se susreli s irskim Shelbourneom te su nakon iznenađujućeg poraza u prvoj utakmici u Dublinu rezultatom 1-2, na Rujevici morali loviti rezultatski zaostatak. U uzvratu su pokazali karakter i snagu te su pobjedom od 3-1, s ukupnih 4-3, zasluženo prošli dalje. Sada ih čeka vjerojatno i najteži ispit dosadašnjeg dijela sezone. PAOK je klub bogate povijesti i znatno većeg budžeta, a njihovi navijači stvaraju jednu od najužarenijih atmosfera u Europi. Gostovanje na stadionu Toumba, poznatom i kao "crno-bijeli pakao", bit će ogroman izazov za bilo koju momčad, pa tako i za Rijeku, koja će morati odigrati dvije savršene utakmice kako bi ostvarila povijesni uspjeh i plasman u elitno natjecanje.

Prema rasporedu, prva utakmica play-offa odigrat će se već idućeg četvrtka, 21. kolovoza u 20.45 sati, na Rujevici. To će biti prilika za Rijeku da pred svojim navijačima ostvari što bolji rezultat uoči paklenog uzvrata u Solunu, koji je na rasporedu tjedan dana kasnije, 28. kolovoza. Ulog je ogroman – pobjednik ovog dvomeča osigurat će izravan plasman u ligašku fazu Europske lige, koja se od prošle sezone igra u novom, atraktivnijem formatu s 36 klubova. To donosi osam garantiranih europskih utakmica protiv jakih suparnika, što je san svakog kluba, ali i značajnu financijsku injekciju. Poraz, s druge strane, ne znači kraj europskog puta. Poraženi iz ovog sraza natjecanje će nastaviti u grupnoj fazi Konferencijske lige, što je također vrijedan uspjeh i jamči europsku jesen.

Posebnu draž ovom dvoboju daje "hrvatska kolonija" u redovima grčkog kluba. Dejan Lovren, bivši hrvatski reprezentativac, stigao je u klub u rujnu 2024. i donio potrebno iskustvo u obranu, dok je Luka Ivanušec stigao na posudbu iz Feyenoorda u srpnju ove godine kako bi pojačao kreativnost u veznom redu.