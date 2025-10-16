Davor Šuker je goloruk krenuo na naoružanog zetovca: Imao je pištolj, evo što se potom dogodilo!

Vlado Čapljić, bivši nogometaš zagrebačkog Dinama koji je na Maksimir stigao iz Partizana u sezoni 1987/88., prisjetio se jednom prilikom u razgovoru s kolumnistom srpskog Monda Nebojšom Petrovićem nekih ludih detalja iz vremena dok je nosio dres kluba iz Maksimirske 128.

Osobito se nasmiješio kada se sjetio nezaboravne i javnosti nepoznate scene koju je proživio uz Davora Šukera, odnosno zgode s vozačem tramvaja koja je, srećom, završila bez redaka na stranicama crne kronike.

- Obojica smo bili ozlijeđeni i išli smo kod nekakvog nadriliječnika da nam to pogleda i da nam da nekakve trave. Šuker me čekao ispred maksimirskoga stadiona i kada sam pokušao sjesti u njegov automobil, niski Peugeot, on je iznenada krenuo. Pokleknuo sam, pogledao što je bilo, pa pokušao opet ući u vozilo. Međutim, Šuker je ponovo krenuo. Upitao sam ga: 'Davore, što ti je? Polomit ćeš mi noge! A on mi je na to ukazao da se vozač tramvaja nalazi iza automobila i da ga pokušava udariti. I, istina, stajali smo na tramvajskim tračnicama.

- Pogledao sam prema tračnicama, zamolio vozača da pričeka trenutak da uđem u automobil i u tom sam se trenutku našao u visini vrata tramvaja. Vozač me na to pokušao udariti nogom. Refleksno sam ga uhvatio za nogu, pa je preko stepenica pao na beton. Kako je pao, tako mu je ispao pištolj! Imao je pištolj! - započeo je tu ludu priču Čapljić.

- Tu smo shvatili koliko je sati. Doduše, Davor je čak izašao iz automobila i krenuo prema njemu, no stao sam ga smirivati budući da je zetovac bio naoružan. Smirivao sam i tog vozača, objašnjavao mu da živim od nogometa, okupili su se i brojni ljudi. I točno kada sam uspio sve spustiti na zemlju, vozaču je doletjela vrećica u glavu! - ispričao je Čapljić.

- Okrenuo sam se da vidim tko ga je udario, a kada tamo, moja vlastita supruga! Vidjela je pri povratku s tržnice da se nalazim u nevolji i odlučila se umiješati.

Davor i ja smo se pogledali i u tom trenutku rekli: Ako ovo sada preživimo, dobro je. Na kraju je ispalo smiješno jer je vozač odustao od obračuna i sjeo natrag u tramvaj uz riječi: Vi jednostavno niste normalni - prepričao je anegdotu.