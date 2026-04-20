Dantas otrkio što ga je Livaković pitao prije izvođenja jedanaesterca: 'To je dio nogometa, zabavno je'

Nogometaši Rijeke u subotu su u velikom derbiju 30. kola HNL-a osvojili bod na Maksimiru kod Dinama. Najistaknutiji pojedinac Rijeke bio je portugalski veznjak Tiago Dantas koji je zabio oba pogotka za aktualnog prvaka i oba iz kaznenog udarca.

Prvo je u 51. minuti izjednačio nakon što je Beljo doveo Dinamo u vodstvo, a 20 minuta kasnije doveo je Rijeku u vodstvo. Dantas je u emisiji "Pod stijenama Kantride" otkrio i kako je imao kraći razgovor s vratarom Dinama Dominikom Livakovićem prije nego što je izveo drugi kazneni udarac, piše HRT.

- Prvi kazneni udarac bio je dobar, a prije drugog me pitao kamo ću pucati. Ja sam mu uzvratio: 'A želiš li ti u istu stranu?'. Malo smo se poigravali, ali to je dio nogometa. Zabavno je - rekao je Dantas pa dodao kako cijeni Livakovića: "Nisam se posebno pripremao, znao sam da je vrhunski golman, ipak brani za reprezentaciju."

Dantas se osvrnuo i na ostatak utakmice:

- Rekao sam da nisam zadovoljan bodom. Kao i uvijek, išli smo na pobjedu. Htjeli smo tri boda i bili smo blizu. No, realnost je da smo osvojili bod. I dalje imamo itekako dobre izglede - započeo je Dantas:

- Dobro smo počeli, ali rano smo primili gol, previše smo im dopustili. Greške su dio nogometa i ponekad se nakon njih ne možeš vratiti. Ipak, pokazali smo karakter i kvalitetu te mislim da smo nakon tog prvog gola kontrolirali utakmicu. Sve u svemu, odigrali smo prilično dobru utakmicu. U drugom poluvremenu smo bili dobri i pokazali smo da smo mogli kontrolirati cijelu utakmicu. Oni su bili opasni u tranziciji nakon što su rano poveli - dodao je.