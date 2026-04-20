ODMAH VATRENO KRŠTENJE

Splićanin sjeda na klupu člana HNL-a, debitirat će protiv - Dinama

VL
Autor
vecernji.hr
20.04.2026.
u 10:47

Režić će do utakmice voditi trening svog novog kluba, koji je s njime dogovorio suradnju samo do kraja ove sezone

Na klupi Istre do kraja sezone sjedit će - Krešimir Režić. Odluka je to sportskog boarda kluba na čelu s direktorom Sašom Bjelanovićem. Nakon niza loših izvedbi, posljedično i rezultata smijenjen je dosadašnji šef stručnog stožera Oriol Riera. Španjolcu su se na Drosini zahvalili odmah nakon domaćeg poraza od Vukovara. Postalo je tada jasno da od europskih kvalifikacija neće biti ništa ni ovoga ljeta, Istra je sada u velikom zaostatku za Varaždinom i Rijekom koji drže čvrste pozicije unutar prva četiri kluba.

Tako će nakon Riere priliku dobiti 44-godišnji Splićanin koji se dugo trenerski kalio u omladinskom pogonu Hajduka. Nakon što je u sezoni 2019/20 vodio Croatiju iz Zmijavaca, otisnuo se put Saudijske Arabije gdje je bio trener triju njihovih klubova - Damaca, Al Taija i zadnje Al Raeda. 

Svoj debi u HNL-u Režić će imati već ove srijede kada od 20.15 sati na Drosinu stiže vodeći Dinamo. Režić će do utakmice voditi trening svog novog kluba, koji je s njime dogovorio suradnju samo do kraja ove sezone. Kada se ona završi, donijet će se odluka o eventualnom nastavku suradnje i novom ugovoru. 
HNL Istra Krešimir Režić

