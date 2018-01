EHF je odredio novčanu kaznu Lini Červaru!

Danska televizija TV2 danas je objavila kako su iz EHF-a dobili potvrdu da će pokrenuti disciplinski postupak protiv hrvatskog izbornika Line Červara zbog naguravanja s bjeloruskim igračem Karvatskim u završnici utakmice kad je djelovalo kao da ga pokušava zaustaviti u tranziciji.

- Nadam se da će ga izbaciti s turnira jer je to ispravna stvar. No znam da se to najvjerojatnije neće dogoditi jer u EHF-u nema dovoljno muškaraca da izbace čovjeka koji je izbornik domaćina Europskog prvenstva - rekao je urednik TV2, Dan Philipsen.

Foto: Twitter

A nekoliko sati kasnije, komentator te televizije, Lars Bruun-Mortensen,‏ na Twitteru je objavio kako je EHF kaznio Červara.

- EHF je najavio da će Červaru odrediti novčanu kaznu od tri tisuće eura. No, neće suspendirati hrvatskog izornika - napisao je Bruun-Mortensen.

EHF je priopćio kako je Disciplinska komisija pozorno provjerila i ocijenila izvještaj delegata, dopis Hrvatskog rukometnog saveza te snimku incidenta.

- Komisija je ustanovila kako je trener inicirao blagi kontakt s igračem protivničke momčadi te naglasila kako trener njegovog kalibra i iskustva mora biti svjestan kako nikakvog kontakta, namjernog ili ne, ne smije biti s protivničkom momčadi. Njegovo je ponašanje okarakterizirano kao neprimjereno i nesportsko, navode iz EHF-a.

Červar mora odmah platiti dvije tisuće eura, a još tisuću će morati platiti na kraju prvenstva ako ne ponovi prekršaj.

Kod vodstva Hrvatske 24:23, naši protivnici imali su napad za izjednačenje. Karvatski u tim trenucima kreće prema golu Hrvatske, išao je s desne strane, uz samu aut-crtu, a Lino Červar rukama ga je pokušao zaustaviti. Srećom za nas suci to nisu vidjeli, a Bjelorusi nisu uspjeli iskoristiti taj napad.

Červar je nakon utakmice kazao da je slučajno došlo do sudara, da nije ni vidio suparničkog igrača.

– Ma nema tu nikakve namjere. Ja imam običaj po trenerskoj liniji hodati lijevo-desno i hodajući tako došlo je do malog sudara s bjeloruskim igračem. Sve je to u žaru borbe – rekao je izbornik poslije utakmice.