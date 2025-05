Dalić se oglasio nakon što je Modrić šokirao svijet. Otkrio je ostaje li u reprezentaciji

Luka Modrić objavio je da napušta Real Madrid, čime završava veličanstveno poglavlje svoje karijere. U klub je stigao 2012. godine iz Tottenhama i od tada postao najtrofejniji igrač u povijesti Kraljevskog kluba, kao i njegova istinska legenda. Uz brojne klupske trofeje, 2018. godine osvojio je i Zlatnu loptu, a sve donedavno bio je jedini njezin aktivni osvajač na europskim terenima. Već nekoliko sezona unazad nagađalo se o njegovom mogućem odlasku, no Modrić je ostajao, potvrđujući svoju vrijednost igrama koje su Real držale iznad vode u ključnim trenucima.

Hrvatski nogometni savez je na svojim službenim internetskim stranicama objavio tekst posvećen Modrićevoj karijeri u dresu Real Madrida, a prenose i reakcije predsjednika Marijana Kustića te izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića.

"Luka odlazi iz Reala kao apsolutna legenda najvećeg svjetskog kluba. Njegov doprinos silnim uspjesima Reala je nemjerljiv, a osim nenadmašnom igračkom vještinom osvojio je sve navijače Reala - ali i ljubitelje nogometa širom svijeta - svojim uzornim ponašanjem i pobjedničkim karakterom. Luka je u Realu postao jedan od velikana, ali i jedan od najboljih veznih igrača svih vremena, pa sam siguran da će u subotu doživjeti neviđene i zaslužene ovacije Santiago Bernabeua. Luka je zaslužio i dalje birati svoj nogometni put, pri čemu će imati našu punu podršku, a kao predsjednik Saveza nadam se - i duboko u to vjerujem - da će kao kapetan povesti našu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2026. godine", izjavio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.

"Luka je jedna od najboljih priča u povijesti nogometa, kada pogledamo od kuda je došao i do kuda je stigao. U subotu će ga prepuni Santiago Bernabeu ispratiti kao jednog od najvećih igrača kojeg su madridski navijači gledali u dresu najuspješnijeg svjetskog kluba, što je nevjerojatan scenarij za jednog malog dječaka iz zaleđa Zadra u našoj maloj Hrvatskoj. Svi ti uspjesi, trofeji, poštovanje suigrača, trenera, protivnika i navijača diljem svijeta, svi komplimenti, pohvale i divljenje - sve je to Luka zaslužio svojim radom, svojom osobnošću i karakterom. Njegov nogometni talent je izuzetan, ali njegova strast prema nogometu i pobjeđivanju, njegova spremnost da se žrtvuje za ekipu, njegova vizija i glava učinili su ga Zlatnom loptom i velikanom svjetskog nogometa. Veselim se vidjeti ga na okupljanju u Rijeci, a svi ćemo mu biti podrška u novoj etapi njegovog nogometnog puta - što god Luka odabrao. Naravno, vidim ga kao kapetana naše reprezentacije i u idućem razdoblju, sve do Svjetskog prvenstva koje ćemo, vjerujem, zajedno izboriti", poručio je izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.