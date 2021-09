"Luka, ovo je pobjeda i za tebe, jedva čekamo da se još i ti vratiš"

Izbornik Zlatko Dalić stigao je do svoje 25. pobjede na klupi Hrvatske nakon što je sa svojim momcima slavio protiv Slovenije 3:0 na Poljudu.

- Bili smo motivirani, igrali dobro, čestitke dečkima i navijačima. Poljud je poslao poruku koliko voli i cijeni hrvatski narod. Ne sumnjam da će tako biti i u Slavoniji u listopadu i mislim da je ovo dokaz kako sve mora biti.

Nedostaje li Modrić?

- Ovo je i pobjeda za našega kapetana. Luka, čekamo te u listopadu! Jedva čekamo da se vratiš! Kad smo kao momčad, to se isplati, ali čekamo da se Luka vrati pa da budemo još bolji.

Hrvatska ima jako dobru statistiku.

- Mi zadnjih pet utakmica nismo primili gol što je fantastično, ali nije gotovo. Napravili smo tek jedan korak prema SP-u, ali ne sumnjam da će to biti dobro ako ovako nastavimo. Dečki su pokazali volju i snagu i da se može. Mislim da je to to i idemo dalje.

Riskirao je s postavom.

- Mi smo s ekipom svaki dan, znamo u kakvom je tko stanju, znamo tko nije u ritmu, mi to razmišljamo i prema tome odlučimo. Sada samo ne smijemo stati, ne smijemo se opustiti. Moramo biti ozbiljni svih 90 minuta.