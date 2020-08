Dalić ispričao zašto Modrić i Rakitić neće igrati za Hrvatsku i otkrio je li razočaran

Izbornik hrvatske nogometne vatrenih Zlatko Dalić prvoga se dana okupljanja za srazove Lige nacija s Portugalom (5. rujna) i Francuskom (8. rujna) odmah sučio s pitanjem: kako zaustaviti Cristiana Ronalda, ima li Hrvatska rješenje za najubojitijeg svjetskog napadača?

- On je veliki igrač, najbolji igrač Portugala, najveći strijelac, neće biti nimalo lako tko god mu se suprotstavi, ali Hrvatska je zaustavila i Messija, i Neymara, i nećemo se bojati nikoga. Mi ćemo morati zaustaviti Portugal, a ne samo Ronalda. Ja poštujem njegovu kvalitetu, ali mi ćemo sigurno naći rješenje i za njega – naglasio je samouvjereno Dalić, koji je svoje trupe okupio jučer u Zagrebu.

- Deset mjeseci nismo bili zajedno. Nedostajala je reprezentacija svima nama, i igračima, i stožeru, a vjerujem i hrvatskim navijačima. I veseli me ovo okupljanje. Čekaju nas dvije teške utakmice, toga smo svjesni, ali najvažnije je da smo nakon deset mjeseci ponovno zajedno – istaknuo je izbornik.

Kakvu Hrvatsku možemo očekivati u Portu, odnosno Parizu?

- Nisu mogli biti teži suparnici, svjetski prvaci, te aktualni europski prvaci, i to u gostima, u vrijeme koje nije idealno za nogomet, međutim mi smo spremni dati sve od sebe u ovom trenutku i pokušati napraviti dobar rezultat. Naravno da bi bila velika stvar da pobijedimo jednu od ove dvije reprezentacije, da imamo dobar ulazak u Ligu nacija. Očekujem dobar test, dobru pripremu za ono što nam slijedi, jer mi znamo da je nama najvažnije Europsko prvenstvo, ali nećemo zapostaviti niti Ligu nacija. Velike su to utakmice, velika šansa za sve igrače – kaže Dalić.

Koji su to konkretni razlozi izostanaka Modrića i Rakitića - jesu li to izričito tražili njihovi klubovi ili su to tražili igrači? Mora li Savez izlaziti u susret takvim zahtjevima, pogotovo kad su u pitanju tako jake utakmice? Jeste li kao izbornik razočarani što nećete imati Modrića i Rakitića?

- Dogovor Luke i mene je da je u ovom trenutku najbolje da on počne i odradi pripreme s Real Madridom, i da bude spreman za sezonu koja je pred njim, te da bude bolji i za Real, i za reprezentaciju. Luka je u godinama kada mora paziti na sve, kada ne smije preuzimati veliki rizik, a mi mislimo da bi bio prevelik rizik da on odigra tako dvije teške utakmice bez priprema, nakon dolaska s godišnjeg odmora. Luka je zaslužio takav tretman i procijenili smo stoga da je za njega najbolje da ostane u klubu i napravi pripreme. S Rakitićem je također dogovor da preskoči ovo okupljanje, zbog njegove situacije u klubu. On rješava klupski status i mi ćemo nakon toga, ako Bog da on to riješi pozitivno i dobro, sjesti i razgovarati o onome što je pred nama. Savez nema tu nikakav pritisak, jer odluke donosim isključivo ja u dogovoru s igračima. Ja sam o tom dogovoru izvijestio direktora i predsjednika Saveza. Razočaran nisam. Zašto bih bio? Bio bih razočaran kada netko od igrača ne bi došao bez dogovora s izbornikom. Ovo je pravi put, razgovor i dogovor, zajednička odluka – naglašava Dalić.

Na popisu su 24 nogometaša. Neće svi dobiti šansu u ove dvije utakmice.

- Slika je doista šarena. Neki doista dolaze s godišnjih odmora, drugi su tek počeli pripreme, trećima je već počela sezona. To je sve jako teško ukomponirati, i rekao sam već da ovo nikako nije dobro vrijeme za nogomet. No, moramo se prilagoditi, moramo vidjeti kakvo je stanje igrača i adekvatno reagirati. Mislim da neće biti moguće da svi dobiju šansu, jer bit će dopuštene samo tri izmjene tijekom utakmice. Vidjet ćemo situaciju, neke ćemo igrače pratiti i vidjeti samo kroz treninge. Nedam se se samo da se nitko neće ozlijediti.

U kakvom je stanju Šime Vrsaljko - koliko ga se može iskoristiti u ove dvije utakmice?

- Šime Vrsaljko gotovo dvije godine nije bio s reprezentacijom. Ovo je sjajna prigoda da se vrati, da bude s nama, ali mi nećemo preuzimati nikakav rizik s njim i forsirati ga da igra ako on za to nije spreman. A sigurno nije spreman za dvije utakmice, pogotovo ovako jake utakmice – tvrdi izbornik.

Hoće li Liga nacija biti i ovaj put shvaćena kao svojevrsna priprema za Euro i kvalifikacije ili ovoga puta imate ozbiljne natjecateljske ambicije?

- Hrvatska uvijek ima ozbiljne ambicije, tako i sada u Ligi nacija. Nama je najvažnije Europsko prvenstvo, ali i ovo će biti konkurentno natjecanje, u kojemu ćemo pokušati pobijditi, ali i naći još neke nove igrače, da nam bude priprema za ono što nam slijedi. U svakom slučaju, ne idemo kao autsajderi u Ligu nacija. Hoćemo pobijediti i isprobati što više igrača – zaključio je Zlatko Dalić.