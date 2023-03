Dalić objasnio pozive Ivanušecu i Musi: Prihvaćamo ulogu favorita, imamo najmoćniju momčad

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić danas je objavio popis od 25 nogometaša na koje računa za utakmice s Walesom i Turskom na početku kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine. Izbornik je objasnio svoju odluku.

"Nemamo razloga puno mijenjati momčad koja je prije nekoliko mjeseci osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu pa su tako na popisu 23 igrača iz Katara. Priključili smo ponovno Luku Ivanušeca koji igra u jako dobroj formi u Dinamu, a Petra Musu već neko vrijeme želimo vidjeti u reprezentativnom okruženju", izjavio je izbornik Dalić i dodao:

"Kroz siječanj je bilo vidljivo da je fizički i psihički Svjetsko prvenstvo ostavilo traga na reprezentativce, no raduje me što se većina diže u formi i vjerujem da će do okupljanja svi biti u dobrom stanju. Iznimno nam je važno dobro krenuti u kvalifikacije, posebno jer startamo protiv dva vjerojatno najveća suparnika te možemo odmah napraviti važne korake prema Njemačkoj. U tom pogledu, dobro je što igramo prvu utakmicu kod kuće i vjerujem da će Poljud biti popunjen do posljednjeg mjesta kako bi pozdravio brončane", ističe Dalić.

Hrvatska je smještena u skupinu D s Walesom, Armenijom, Turskom i Latvijom, a dvije najbolje reprezentacije osigurat će direktan plasman na završni turnir u Njemačkoj.

"Prihvaćamo ulogu favorita u ovoj skupini - imamo najmoćniju momčad i ogromnu želju biti sudionikom tog Eura u Njemačkoj jer znamo kakvu bismo tamo imali potporu naših navijača, to prvenstvo nam je svima san. No, imamo dovoljno iskustva da znamo kako kvalifikacije mogu biti trnovite i da je potrebna puna koncentracija i maksimalan pristup u svakoj utakmici te ćemo tako pripremati ekipu, uz poštovanje prema svakom suparniku", zaključuje izbornik.

Dalićev popis

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Nediljko Labrović

Obrambeni: Domagoj Vida, Borna Barišić, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Martin Erlić, Josip Šutalo

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Ivanušec, Luka Sučić

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Mislav Oršić, Marko Livaja, Petar Musa

Pretpozivi: Ivo Grbić, Kristijan Jakić, Dion Drena Beljo, Dario Špikić