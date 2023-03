Lovren: Nisam osjećao da sam potreban reprezentaciji. Imidž o meni je potpuno kriv

Dejan Lovren, hrvatski nogometaš koji se nedavno oprostio od naše reprezentacije, dao je intervju za Dnevnik Nove TV. Komentirao je svoj odlazak u reprezentativnu mirovinu nakon što je u kockastom dresu osvojio odličja na dva Svjetska prvenstva. Prvo je u Rusiji 2018. bio srebrni, a sada u Kataru brončani. Komentirao je i Luku Modrića.

- Bilo mi je teško. Smatrao sam da ću odraditi taj Katar kako treba i da ću se oprostiti. Neki od glavnih razloga su to da sam dosta toga doprinio reprezentaciju i mogu li bolje od toga, nisam bio siguran. Nekad se nisam osjećao potreban reprezentaciji. Ne znam, jednostavno sam shvatio... Ulazim i u neke godine, nisam više najmlađi, treba mi puno više da se rekuperiram i zato se divim Luki Modriću na njegovom nivou. To je nestvarno - rekao je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako je točno javio izborniku Zlatku Daliću da više neće igrati?

- Zlatka sam doslovce nazvao i rekao mu 'izborniče, to je to od mene'. To je moja konačna odluka. Bio je iznenađen, šutio je preko telefona. Nagoravao me malo i da se predomislim, ali ja sam donio odluku i to je tako. Mislim da me Zlatko dovoljno dugo poznaje. Bilo je kriznih trenutaka, neću lagati. To je jednostavno dio nogometa.... Dalić nam je dao slobodu. Imali smo neki sistem u koji je vjerovao.

Ante Čačić ga nije zvao na Europsko prvenstvo 2016. kada je još bio izbornik vatrenih. Lovren je otkrio razlog izostanka.

- Istina je ta da smo se Ante Čačić i ja čuli, ja sam mu objasnio zašto nisam želio ići i zašto nisam mogao ići. Jer imao sam neke svoje privatne razloge. I mislim da je izbornik bio iza mene i potpuno me razumio - rekao je.

01.12.2022., stadion Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, skupina F, 3. kolo, Hrvatska - Belgija. Dejan Lovren, Luka Modric Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Smatra li da su ga često mediji uzimali 'na zub'.

- Da. Možda zato što sam takav. Taj imidž o meni je potpuno kriv. Ja sam otvorenog srca. Uvijek volim sa svakim normalno popričati. S nekim koga vidim na ulici... Volim naučiti od svakoga nešto. Kažu mi da bahato izgledam. Možda izgledam, ali suprotan sam od toga. Sve se to akumulira i ljudi stvore krivu sliku o meni - kaže Lovren.

Čuje li se s Novakom Đokovićem?

- Nekad mi šibne poruku na Instagram. Da, čestitao mi je među prvima na bronci. Ne mogu ne podržati takvog čovjeka, vidim nepravdu - ističe.

Veliki je prijatelj s Mohamedom Salahom s kojim je igrao u Liverpoolu. Je li Egipćanin bio u Hrvatskoj?

- Nije, ali trebao bi doći uskoro. Već me par puta pitao za Hrvatsku i gdje otići, tako da nadam se da će doći - zaključio je Lovren.