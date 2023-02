Dalić ih je odbio, sada su pronašli rješenje: Ajax predstavio novog trenera

Nakon što je koncem siječnja Alfred Schreuder (50) dobio otkaz na klupi Ajaxa, momčad nizozemskog nogometnog prvaka do konca sezone vodit će John Heitinga (39). Schreuder je vodio klub od početka ove sezone, kada je zamijenio Erika ten Haga, koji je preselio na klupu Manchester Uniteda. Međutim, nakon niza od sedam kola bez pobjede dobio je otkaz.

Ajax se trenutačno nalazi na četvrtom mjestu nizozemskog prvenstva sa 37 bodova, pet manje od lidera Feyenoorda. Heitinga je bivši igrač Ajaxa, Atletica i Evertona, a do sada je u klubu vodio momčad do 23 godine.

Podsjetimo, posao je navodno bio ponuđen izborniku hrvatske reprezentacije Zlatku Daliću, no bio je im je tek četvrti na popisu potencijalnih trenera. Dalić ostaje na klupi vatrenih.

Ajax and @JohnHeitinga have agreed on remaining head coach of Ajax 1 for the rest of the season.



Let’s do this, John! ❌❌❌