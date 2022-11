Na popisu za Katar već su 23 imena, ali Dalić ima samo par dana za riješiti ove velike dileme

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavio je širi popis s 34 igrača, no na Svjetsko prvenstvo u Katar vodit će ih 26. Njih 23 praktički već imaju vize u džepu, to su vratari Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Ivo Grbić, braniči Dejan Lovren, Borna Barišić, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Martin Erlić, Josip Šutalo, potom vezni Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer i Luka Sučić, dok će napadačke opcije za Dalića sigurno biti Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Marko Livaja i Mislav Oršić. Dakle, ta 23 igrača imaju sigurno mjesto, osim ako im se dogodi neka ozljeda u sljedeća dva tjedna. Od preostalih 11 sigurno će otpasti dvojica vratara – Dominik Kotarski i Nediljko Labrović.

Vida "visi" zbog ozljede

Od tri preostala stopera, Vide, Ćalete-Cara i Pongračića, odlasku u Katar najbliži je Vida, no to će ovisiti i o njegovu zdravstvenom stanju. Oporavi li se od ozljede, on bi trebao biti Dalićev izbor.

Najviše će Dalić i njegovi pomoćnici mozgati oko preostalog mjesta u veznom redu. Sudeći prema formi, Ivanušec je najdalje od odlaska na SP, a potencijalnu zamjenu za Brozovića Dalić će tražiti u Mišiću ili Jakiću. Zasad je tom mjestu ipak bliže Mišić, zbog konstantnosti u minutaži. Također, Jakićev je minus što ove sezone u Eintrachtu ne igra mjesto defenzivnog veznog, već desnog bočnog ili stopera. I zato je Mišić trenutačno najlogičniji izbor.

Možda najveću dvojbu oko preostala tri mjesta Dalić ima u napadu. Vjerojatno će odlučivati između dva imena – Čolaka ili Budimira. Dok Budimir ima neke stare zasluge, pogotovo iz dvije utakmice Lige nacija protiv Francuske, izbornik će teško ignorirati golgetersku formu Čolaka, koji za Rangers zabija kao na tekućoj traci. Pogledamo li čistu statistiku, Čolak je ove sezone zabio 14 pogodaka za Rangers, dok je Budimir za Osasunu zabio samo jedan. Unatoč lošijoj formi u posljednjih mjesec dana, Mislav Oršić ima sigurno mjesto za Katar, s obzirom na to da je jedina zamjena za Ivana Perišića. Brekalo će pak otpasti jer je bez minutaže u klubu.

Okupljanje 13. i 14. studenoga

– Na ovom širem popisu su 34 igrača kako bismo imali dovoljno opcija u slučaju bilo kakvih nepredviđenih situacija. Raduje me što je velik broj igrača u dobroj formi i što većina kandidata ima dobru minutažu. Vjerujem da će svi maksimalno iskoristiti sljedeća dva tjedna kako bi u optimalnom stanju dočekali okupljanje kojem se svi iznimno radujemo – poručio je Dalić.

Podsjetimo, hrvatska reprezentacija okupit će se 13. i 14. studenoga u Zagrebu, odakle 14. studenog putuje u Rijad na prijateljsku utakmicu sa Saudijskom Arabijom, koja je zakazana za 16. studenoga. Dva dana poslije reprezentacija putuje u svoj bazni kamp u Kataru, u kojem 20. studenoga počinje FIFA Svjetsko prvenstvo. Svjetski doprvaci svoj put započinju 23. studenoga protiv Maroka, a vatrenima potom slijede dvoboji s Kanadom (27. studenoga) i Belgijom (1. prosinca).

Hrvatska tek 11. favorit! A na jučerašnji dan, točno 20 dana prije otvaranja SP-a, izašli su koeficijenti kladionica prema kojima je najveći favorit za naslov Brazil. Na njih je koeficijent 5, a kao favoriti slijede Francuska (7) i Engleska (8). Hrvatska, iako doprvak svijeta, tek je na 11. mjestu. Uložite li euro na vatrene, dobit ćete 50. No podcjenjivali su nas i u Rusiji pa smo stigli do finala. Koeficijent na hrvatskog suparnika u skupini, reprezentaciju Belgije, je 15. A Belgijci još nisu sigurni hoće li na SP njihov najbolji napadač Romelu Lukaku, koji je po povratku na travnjak ponovno ozlijedio tetivu koljena.•

