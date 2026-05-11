U PRIČU UKLJUČEN JOŠ JEDAN HRVAT

Dragulj vatrenih radi neočekivani posao? Procurile vijesti o njegovoj budućnosti

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Brazila
11.05.2026.
u 16:49

Mladi hrvatski stoper Luka Vušković na meti je brojnih europskih velikana, no čini se da je Borussia Dortmund Nike Kovača najkonkretnija. Njemački velikan traži zamjenu za Niklasa Sülea, koji na kraju sezone završava karijeru

Nakon impresivne sezone na posudbi u HSV-u, budućnost hrvatskog stopera Luke Vuškovića postala je jedna od glavnih tema na nogometnom tržištu. Iako se po isteku posudbe vraća u matični Tottenham, s kojim ima ugovor do 2030., gotovo je sigurno da neće ostati u Londonu. Sam Vušković je izjavio kako "99,9 posto" napušta HSV, a sada su procurile informacije koje ga povezuju s jednim od najvećih njemačkih klubova. Prema medijskim napisima, za njegove je usluge ozbiljno zainteresirana Borussia Dortmund, koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, što bi moglo označiti novi, uzbudljivi korak u karijeri mladog "vatrenog".

Interes kluba iz Dortmunda nije slučajan i potaknut je neočekivanim vijestima iz njihove svlačionice. Naime, iskusni njemački reprezentativac i stup obrane, tridesetogodišnji Niklas Süle, objavio je da na kraju sezone završava profesionalnu karijeru zbog ozljede koljena. Njegov odlazak otvara veliku prazninu u zadnjoj liniji, a Niko Kovač, koji je potvrđen kao trener i za sljedeću sezonu, upravo u Vuškoviću vidi idealno rješenje. Kovač traži mladog i potentnog braniča koji bi se mogao razviti u nositelja igre, a Vuškovićeve igre u drugoj Bundesligi očito su ostavile snažan dojam na njega i sportski sektor Borussije.

Borussia Dortmund navodno cilja na posudbu do kraja sezone 2026./27., a u dogovor bi idealno željeli uključiti i opciju otkupa ugovora. Međutim, tu nailaze na tvrd orah. Tottenham Hotspur nema namjeru odobriti takvu klauzulu. Engleski klub je za Vuškovića platio oko 12 milijuna funti, a njegova se tržišna vrijednost u međuvremenu popela na više od 40 milijuna, pa ga Spursi vide kao generacijski talent i ključnu imovinu za budućnost. Zbog toga su spremni odobriti samo novu posudbu koja bi mu omogućila daljnji razvoj na najvišoj razini, ali pod njihovim uvjetima.

Cijelu situaciju dodatno komplicira činjenica da Borussia nije jedini velikan koji stoji u redu. Interes za trajni transfer pokazali su i europski giganti Bayern München i Barcelona, što samo potvrđuje koliku je reputaciju Vušković stekao u jednoj sezoni. U pozadini svega, i njegov sadašnji klub HSV potajno se nada produljenju posudbe, računajući na emotivnu kartu, odnosno Lukinu želju da jednog dana zaigra sa svojim bratom Mariom. Konačna odluka o tome gdje će dragulj hrvatskog nogometa nastaviti karijeru past će nakon njegova povratka u London, gdje će s obitelji i agentom razmotriti sve opcije na stolu.
Borussia Dortmund Vatreni Bundesliga hrvatska nogometna reprezentacija Luka Vušković

