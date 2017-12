Cro Cop otkrio zašto u Japanu slabo spava: Zeznuo sam se čim sam došao

U dobrom društvu – okružen sinom Ivanom, prijateljima i članovima svojeg stožera – Mirko Filipović u odličnom raspoloženju očekuje borbu na Silvestrovo s japanskom borilačkom legendom Tsuyoshijem Kohsakom. Kao i mnogo puta dosad, i s 43 godine na leđima, Cro Cop ima problema sa spavanjem. Muči ga vremenska razlika pa spava kad god stigne, ali najmanje noću. A noći nerijetko krati komunicirajući s poklonicima putem Facebook-stranice. Zapravo, već su tradicionalna postala njegova javljanja poklonicima iz kreveta, i to u društvu svog boksačkog trenera Stipe Drviša, a njihovo posljednje javljanje pogledalo je 15 tisuća ljudi. Fanovi postavljaju pitanja tekstualno, a Mirko odgovara videosnimkama pri čemu se prepričavaju i dogodovštine iz karijere, ali i vicevi. Ima tu svega pa je tako jedan obožavatelj obavijestio ostale da upravo prodaje svoj golf, a drugi ga je izazvao na partiju šaha u želji da ga “razbije” u nadmetanju na 64 polja.

– Može, prihvaćam izazov, ali ako izgubiš, onda ću ti tablu razbiti o glavu – uzvratio je Mirko.

Vrlo često središnja tema tih Mirkovih i Stipinih kronika, odnosno “malih noćnih razgovora” jest međusobna zafrkancija, a najnovija je da će se unutar Cro Cop Teama birati član s najtanjim nogama i da je finalist upravo Drviš kojeg Cro Cop zove “Adler”.

– Kada je Stipe potpisao profi boksački ugovor, prvih nekoliko mečeva nastupao je pod nadimkom “Adler”, odnosno “Orao”. No, kada su njegovi promotori shvatili da to ljudi povezuju s njegovim nosom, onda su mu promijenili nadimak u “Spiderman”, odnosno “Pauk” zbog njegovih dugih ruku i nogu.

Za zanatski dio Drviševa posla u timu Mirko ima samo riječi hvale:

– Stipe je bio vrhunski boksač i zato najbolje drži fokusere. Štoviše, kada god ja promašim, on me kažnjava kontrom.

Osim sina mu Ivana i trenera Drviša, zajedno s Mirkom, o njegovu trošku, u Japanu su i njegovi prijatelji Mladen Blažak i Tomislav Davidović, popularni Šokre, inače Cro Copov prvi susjed. Ovom prilikom na put su krenuli i suvježbači Saša Milinković i Ante Delija kojima Cro Cop priprema posebnu psinu.

Japanke žele u sobu

– Slikat ćemo hotelski hodnik i poslati dečku koji takve stvari montira, a montirat će fotku na kojoj 20-ak mladih Japanki stoji u redu jer žele ući u Sašinu i Antinu sobu. Za ovu ekipu Cro Cop je kazao da je najbolja klapa koju je ikad imao, a njemu kao onome koji “stavlja glavu na panj” uoči borbi jako je važna atmosfera koja ga okružuje. Uostalom, to su ljudi, poput Tomislava, koje on može probuditi u šest sati ujutro i zamoliti ga da igranjem šnapsa prekrate vrijeme do doručka. A, osim japanske kuhinje, i vremenska razlika nešto je na što se Cro Cop u Japanu nikad nije uspio naviknuti pa nam je jučer kazao:

Sanjao borbu s Mirkom

– Cijelu noć sam budan pa pokušavam spavati danju. Eto, jučer sam uhvatio nekih 5-6 sati sna. Doduše, prvo jutro po dolasku zeznuo sam se pa kod ulaza u moju hotelsku sobu nisam stisnuo crveno svjetlo koje znači “ne ometaj”. Baš kada me uhvatio onaj najslađi san, eto ti sobarice i kuca na vrata. Kada sam opet zaspao, zazvonio je telefon jer su s recepcije htjeli znati želim li ja da mi se soba očisti ili ne.

Uoči sutrašnje borbe u Saitama Areni, koja je na rasporedu oko 11.30 sati po hrvatskom vremenu, Mirko se danas morao pojaviti na sučeljavanju i vaganju, a nama je rekao da očekuje da će ovaj put imati oko 108 kg, što je nešto više nego obično. Što se pak tiče četiri godine starijeg Kohsake, rekao nam je da od njega ne očekuje nikakav “trash talk”. Štoviše, u razgovoru s jednim američkim novinarom, koji je potom razgovarao i s hrvatskim borcem, Kohsaka je kazao:

– Oduvijek mi je bila želja boriti se s Cro Copom, no nikad dosad nisam bio u poziciji da tražim takvu borbu. Sad mi se pružila prilika i sretan sam zbog toga.

Mirko je sretan što je opet u Japanu, u zemlji u kojoj ima mitski status pa ga zato ne prestaju zvati organizatori borilačkih priredbi što im pak on zna jako dobro naplatiti. No, kako je i sam rekao, profesionalni borilački sportovi danas su veliki biznis u kojem svatko ima svoju cijenu. A njegova je visoka jer je riječ o jedinom čovjeku koji je bio pobjednik Grand prixa dvije legendarne japanske borilačke organizacije Pridea i K-1.