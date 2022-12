Crnogorci se klanjaju Hrvatskoj: Vatreni su mentalno čudovište i svjetska velesila

Cijeli svijet uključujući i susjede, oduševljen je hrvatskom reprezentacijom i činjenicom da su daleko dogurali na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Vatreni će se za ulazak u finale boriti protiv Argentine, a crnogorski portal Vijesti posvetio je jedan tekst velikom pothvatu naše reprezentacije. Crnogorci smatraju da smo 'mentalno čudovište i prava nogometna velesila'. Hrvatska sutra od 20 sati na Lusailu igra sa starim znancima sa svjetskih prvenstava 1998. godine i 2018. godine.

>> Argentinci 300 milijuna eura skuplji od vatrenih, naš najskuplji igrač je Joško Gvardiol

- Maroko je najveća senzacija i najdirljivija priča 22. svjetskog prvenstva u nogometu, ali reprezentacija kojoj se svi dive, čiju priču najviše poštuju, za koju sada vjeruju da može ići do kraja - i da to više i ne bude iznenađenje - svakako je momčad Hrvatske. Kult reprezentacije Hrvatske stvarao se godinama, još od raspada bivše države, ali na tom putu bilo je i 'unutrašnjih neprijatelja' - istih onih koji su tako karakteristični za balkanske zemlje. Nije ni Hrvatska bila izuzetak, nije sve to išlo baš tako glatko. - pišu Vijesti pod naslovom 'Hrvatska priča: Kako je nastala velika reprezentacija'

- Koliko se Hrvatski nogometni savez borio s huliganima, koji se nisu libili ni pokušati prekinuti utakmicu svoje reprezentacije, nezadovoljni raznim stvarima, u Splitu je tako prije nekoliko godina pred ogled s Italijom na terenu Poljuda osvanuo kukasti križ, koliko samo kazni, praznih tribina... I koliko slučajeva pred sudom, povezanih sa slučajem Zdravko Mamić, a kao svjedoci, ili čak okrivljeni da se i nije baš sve radilo po slovu zakona, u klupama su se našle i neke od najvećih zvijezda tamošnjeg nogometa, uključujući i najveću, Luku Modrića - komentiraju Crnogorci.

- Za to vrijeme, kroz sva ta traumatična ispadanja, neispunjena očekivanja, gotovo neprimjetno, u pozadini, tekao je proces stvaranja - velikog tima. I pravljenja "mentalnog čudovišta", psihološke gromade. Jer, sve nogometne nesreće, nezaslužena ispadanja, svi promašeni penali, došli su na naplatu u Rusiji 2018. i Kataru 2022 - zaključuju Vijesti.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista