Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je savršene kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u Zagrebu je u ponedjeljak pobijedila Crnu Goru s 4-0 (1-0). Bio je to četvrti nastup Hrvatske u skupini L i četvrta pobjeda. Sada na vrhu ljestvice Hrvatska i Češka imaju po 12 bodova, ali su Česi odigrali utakmicu više.

Nakon 30 godina hrvatska reprezentacija je jedan kvalifikacijski ciklus otvorila s četiri pobjede u nizu. Prije Crne Gore pobijedila je Hrvatska u gostima Gibraltar 7-0 i Farske otoke 1-0, dok je na osječkoj Opus Areni svladala Češku 5-1. U listopadu će Hrvatska odigrati nove dvije utakmice. Prvo će gostovati kod glavnog rivala za prvo mjesto Češke 9. listopada, dok će 12. listopada dočekati Gibraltar u Varaždinu.

FOTO Crnogorci izvjesili neočekivanu poruku: 'Oprosti nam Dubrovniče'

Dok je u 51. minuti susreta Andrej Kramarić zabijao i slavio pogodak za 2-0, suparnički navijači su na južnoj tribini podignuli transparent s natpisom: "Sa Lovćena vila kliče: oprosti nam, Dubrovniče". Na utakmici je bila 21 tisuća domaćih posjetitelja, dok je s gostiju bilo oko 250. Poruka je bila referenca na pjesmu "Sa Lovćena vila kliče: đe si, srpski Dubrovniče?".

Napadi na Dubrovnik počeli su 1. listopada. Na hrvatskoj strani život su izgubila 194 vojnika, i 82 civila. Oko 1500 osoba bilo je ranjeno. Nakon sedam mjeseci i četiri tjedna napada i bombardiranja opsada je okončana povlačenjem Jugoslavenskih postrojbi.