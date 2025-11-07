Crnogorac dobio drakonsku kaznu u Engleskoj, svoju će 'žutu minutu' dobro zapamtiti

Crnogorski nogometni reprezentativac Milutin Osmajić (26) dobio je jednu od najtežih kazni u modernom engleskom nogometu nakon što je neovisna regulatorna komisija Engleskog nogometnog saveza utvrdila da je rasistički vrijeđao suparničkog igrača. Incident se dogodio 15. veljače tijekom utakmice Championshipa između njegovog Preston North Enda i Burnleyja. Žrtva je bio tuniski veznjak Hannibal Mejbri, koji je Osmajićeve riječi prijavio sucu, opisavši ih kasnije kao "ogavno zlostavljanje". Osim suspenzije od devet utakmica, Osmajić mora platiti i novčanu kaznu od 21 tisuću funti te proći obvezni edukacijski tečaj.

Iako je Osmajić od početka negirao optužbe i dalje ustraje u svojoj nevinosti, komisija je utvrdila da je prekršio pravilo E3.2, koje se odnosi na "otegotno kršenje" pravila jer su njegove riječi "uključivale izričitu ili impliciranu referencu na boju kože i/ili rasu". Njegov klub, Preston North End, izrazio je "iznimno razočaranje" odlukom, naglašavajući kako je presuda donesena na temelju "ravnoteže vjerojatnosti", a ne standarda "izvan razumne sumnje", koji se primjenjuje u kaznenom pravu. Iz kluba su dodali kako FA-ova odluka ne donosi moralni sud o Osmajiću, nije bila s predumišljajem niti je komentar njegovog općeg karaktera, te su poručili da će nastaviti pružati punu podršku svom igraču.

Napetost između dvaju klubova eskalirala je samo dva tjedna kasnije, kada su se ponovno susreli u utakmici FA kupa. Uoči utakmice, igrači Burnleyja odbili su se rukovati s Osmajićem u znak solidarnosti sa svojim suigračem Mejbrijem, koji je tu utakmicu propustio odlukom trenera da ga "zaštiti". Osmajić je, unatoč incidentu, zaigrao i postigao pogodak u pobjedi Prestona 3:0, a proslavio ga je provokativno, stavljajući ruke na uši ispred navijača Burnleyja. Mejbri se nakon prvotnog incidenta oglasio na društvenim mrežama, poručivši: "Neću šutjeti o onome što se dogodilo. Uvijek ću prozvati rasizam kad god ga čujem ili vidim. To je jedini način da se promijenimo kao sport i kao društvo."

Ovo je već druga duga suspenzija za crnogorskog napadača otkako je stigao u Englesku. Prošle sezone kažnjen je s čak osam utakmica zabrane igranja nakon što je tijekom utakmice ugrizao Owena Becka, igrača Blackburn Roversa. Ta ga je kazna, uz novčani iznos od 15 tisuća funti, također stavila u središte medijske pozornosti. S novom suspenzijom, Osmajić se na terene neće moći vratiti sve do kraja prosinca, što predstavlja velik udarac za Preston, s obzirom na to da je njihov najbolji strijelac ove sezone.