OSJEĆALA NELAGODU

Čovjek kojem se divila Jugoslavija posvojio kćer: 'Saznala sam s tri godine, tada je bilo problema'

Foto: Petra Divac Instagram
1/3
VL
Autor
Stjepan Meleš
18.10.2025.
u 21:24

Petra je opisala djetinjstvo u kojem je na najbolji mogući način prihvaćena od svih članova obitelji, kao i kako je odrastala i kako je odgajana od strane slavnog košarkaša Vlada Divca i njegove supruge Ane.

Petra Divac, usvojena kćer legendarnog jugoslavenskog i srpskog košarkaša Vlade Divca, ispričala je detalje o odrastanju i problemima zbog činjenice da nije biološka kći svojih roditelja, piše srpski portal Kurir. Petra je opisala djetinjstvo u kojem je na najbolji mogući način prihvaćena od svih članova obitelji, kao i kako je odrastala i kako je odgajana od strane slavnog košarkaša Vlada Divca i njegove supruge Ane.

- Sada s 25 godina, mogu reći da lako pričam o tome. S ponosom pričam o tome. Međutim, u mom sedmom, osmom razredu, kada se pročulo, s jedne strane pubertet i ne valjaš sam sebi, a ne ovako nešto. Tada sam imala malo problema, ljudi su mi postavljali pitanja, a ja nisam željela da me pitaju bilo šta vezano za činjenicu da sam usvojena. Uvijek sam potvrđivala, o tome se pričalo kako je to velika gesta. Sada mi nije problem o tome govoriti, došla sam u neke zrele godine - rekla je Petra o tome da je usvojena. 

- Govorili su da su mene usvojili da bi to dobro izgledalo u novinama, da sam ja uvijek crna ovca u obitelji i da zato što ja nisam njihovo biološko dijete, da mene neće isto voljeti. Mislim samo da čuješ da nisi biološko dijete roditelja, nelagodno ti je. Mene su najviše zezali da ja nikada neću biti kao moja braća, uvijek ću biti drugačija od njih jer ja sam usvojeno dijete. I novine uvijek tako pišu, kada objava nešto ne predstave nas kao 'Luka, Matia i Petra', nego 'Luka, Matia i usvojena kćer'. Uvijek je u naslovu 'usvojena kćer Vlade Divca'. To jest dio mene, ali me ne definira kao osobu - ispričala je o kasnijim problemima. 

Također je otkrila kako nema namjeru jednog dana pronaći svoje biološke roditelje, ali im ništa ne zamjera. 55-godišnji Vlade Divac danas radi kao gereralni menadžer u Sacramento Kingsima, a u karijeri je nastupao i za kultne Lakerse
Ključne riječi
nba Jugoslavija Srbija košarka Vlade Divac

Komentara 6

Pogledaj Sve
FI
Filidor
22:46 18.10.2025.

Divac legenda kosarke.

Avatar Ričard
Ričard
22:39 18.10.2025.

Zač nan se te primitivce i ratohuškače iz ranih 90ih vavik pokušava prikazati kao dobrotvore. Pa znamo mi ko su bili Divci, onaj pokojni zvezdaš iz Vukovara, Savičević i niz godina poslije Đokan. Advokati zla.

PR
prajdali100
22:21 18.10.2025.

Gospon Meleš pogotovu su mu se divili u Hrvatskoj.

