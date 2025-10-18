Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
EUROLIGA

Užasne scene s košarkaških parketa: Ozlijedio se najbolji bloker Europe, iznijeli ga na nosilima

VL
Autor
Večernji.hr
18.10.2025.
u 14:17

28-godišnjak je u Efes stigao ovog ljeta iz Monaca gdje je prošle sezone po drugi puta odnio nagradu za najboljeg blokera Eurolige

Panathinaikos je u gostima svladao Anadolu Efes s 95:81 u šestom kolu Eurolige. Nažalost, sama utakmica pala je u drugi plan zbog stravične ozljede koju je doživio centar poražene momčadi Georgios Papagiannis.

221 cm visoki centar nezgodno je doskočio na lijevu nogu nakon pokušaja zakucavanja te je pao na parket i ostao ležati previjajući se od boli. Liječnička služba Efesa uskoro mu je priskočila u pomoć, no čini se kako je ozljeda grčkog centra teže prirode te je parket morao napustiti na nosilima. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE.

Papagiannis se igrački etablirao upravo u Panathinaikosu čiji je dres nosio sve skupa sedam godina raspoređenih u dva mandata. 28-godišnjak je u Efes stigao ovog ljeta iz Monaca gdje je prošle sezone po drugi puta odnio nagradu za najboljeg blokera Eurolige.

Isti pothvat pošao mu je za rukom i jednom dok je još nosio dres grčkog velikana, a te sezone je bio i najbolji skakač najjače europske lige. S Panathinaikosom je osvojio tri naslova grčkog prvaka, a četiri puta je osvajao kup.

VEZANI ČLANCI: 
Ključne riječi
Anadolu Efes Panathinaikos ozljeda centar Euroliga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još