Užasne scene s košarkaških parketa: Ozlijedio se najbolji bloker Europe, iznijeli ga na nosilima

Panathinaikos je u gostima svladao Anadolu Efes s 95:81 u šestom kolu Eurolige. Nažalost, sama utakmica pala je u drugi plan zbog stravične ozljede koju je doživio centar poražene momčadi Georgios Papagiannis.

221 cm visoki centar nezgodno je doskočio na lijevu nogu nakon pokušaja zakucavanja te je pao na parket i ostao ležati previjajući se od boli. Liječnička služba Efesa uskoro mu je priskočila u pomoć, no čini se kako je ozljeda grčkog centra teže prirode te je parket morao napustiti na nosilima. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Papagiannis se igrački etablirao upravo u Panathinaikosu čiji je dres nosio sve skupa sedam godina raspoređenih u dva mandata. 28-godišnjak je u Efes stigao ovog ljeta iz Monaca gdje je prošle sezone po drugi puta odnio nagradu za najboljeg blokera Eurolige.

Isti pothvat pošao mu je za rukom i jednom dok je još nosio dres grčkog velikana, a te sezone je bio i najbolji skakač najjače europske lige. S Panathinaikosom je osvojio tri naslova grčkog prvaka, a četiri puta je osvajao kup.

VEZANI ČLANCI: