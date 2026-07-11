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SADA PROTIV FRANCUSKE

Španjolci oduševljeni: Dvije utakmice smo udaljeni od naslova prvaka svijeta, našeg sna

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium
Foto: Gary Vasquez/REUTERS
1/6
VL
Autor
Hina
11.07.2026.
u 07:31

"Normalno je što mislimo da možemo pobijediti Francusku. Uspjeli smo to dva puta. Jedini smo to uspjeli. Naporno ćemo raditi za finale, a bit će to sudar dvije velike momčadi“.

Izjave nakon četvrtfinalnog susreta na Svjetskom prvenstvu u kojem su nogometaši Španjolske s 2-1 (1-1) bili bolji od Belgije.

Luis de la Fuente, izbornik Španjolske:

„Čast mi je trenirati ovu momčad koja je toliko željna napredovanja i predana u svakom trenutku. I ova je utakmica pokazala pobjednički karakter momčadi. Normalno je što mislimo da možemo pobijediti Francusku. Uspjeli smo to dva puta. Jedini smo to uspjeli. Naporno ćemo raditi za finale, a bit će to sudar dvije velike momčadi“.

Mikel Merino, strijelac pobjedničkog španjolskog gola:

„Dvije smo utakmice udaljeni od naslova prvaka. Dvije smo utakmice blizu našeg sna. Oduševljen sam. Nadam se da ćemo ostvariti taj naš cilj. Ponosni smo što imamo mogućnost našim navijačima, a i sebi, priuštiti ove divne trenutke. Polufinale protiv Francuske će biti strašno težak zadatak, ali ništa drugo nismo mogli niti očekivati u ovoj fazi prvenstva“.

Rudi Garcia, izbornik Belgije:

„Puno toga lošeg se dogodilo po nas prije i za vrijeme ovog susreta. Tielemans nije mogao nastupiti, tijekom utakmice se ozlijedio Courtois, a niti De Bruyne nije mogao izdržati do kraja. Poljuljali smo samopouzdanje Španjolske koja je postala nervoznija nakon našeg gola za 1-1. Šteta što nismo izdržali do produžetaka. Utakmicu su odlučili detalji. Jedna naša pogreška. No, ponosan sam na momčad i pokazali smo da je Belgija velika nogometna nacija“.
Ključne riječi
SP 2026. Belgija reprezentacija Španjolska reprezentacija

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