Cormier poručio Lesnaru: Star si i loše izgledaš!

Dvostruki UFC prvak Daniel Cormier je s velikom pažnjom proteklog vikenda pratio 'WWE SummerSlam', koji se održao u Barclays Centru u Brooklynu, piše FightSite.

Naravno, razlog je Brock Lesnar, koji je upravo na toj priredbi branio svoj univerzalni pojas WWE prvaka. Kako se u WWE-ju ništa ne događa slučajno, Cormier je želio iz prve ruke saznati dolazi li bivši prvak u UFC ili ne.

Naime, u slučaju da je Lesnar obranio pojas prvaka protiv Romana Reignesa, šanse da se vrati u UFC-u bi bile znatno manje od onih u slučaju poraza. A upravo poraz se dogodio.

Lesnar je nakon dugo vremena poražen od Reignesa te se morao oprostiti od svoje univerzalne titule. I ne samo to. WWE mu je odbio zahtjev za revanšem, što je dakako također dio dogovorenog scenarija kako bi njegova tranzicija u Octagon prošla što glađe.

Cormier nije samo pratio akciju sa SummerSlama, DC je 'tvitao' poruke svom suđenom ili nesuđenom protivniku.

Pa mu je tako prije početka meča poručio kako više ne izgleda tako snažno kao ranije i da je star!

- Stari Brock nekako izgleda manje nego prije. Upravo se priprema za prave batine koje će uskoro dobiti. Zabavi se s ovim mečem za titulu, jer kada se mi sučelimo, razlomit ću te na dijelove - napisao je dvostruki aktualni UFC prvak u prvoj poruci na službenom Twitteru.

Nakon što je Lesnar poražen od Reignesa, Cormier se ponovno javio...

- Više nemaš titulu, sada možeš doći i pokušati stići do moje. Ali oprosti, rezultat će biti isti - napisao je Cormier.

Kako ne bi naljutio pro-hrvačke fanove, Cormier je također odlučio čestitati svojoj bivšoj kolegici Rondi Rousey koja je stigla na istoj priredbi do svoje prve WWE titule. Ronda je svladala Alexu Bliss te je postala RAW prvakinja.

Prema svemu sudeći, Lesnar bi se u Octagon trebao vratiti u veljači iduće godine. U siječnju mu, naime, ističe USADA-ina suspenzija radi pada na doping testu uoči UFC-a 200. Stoga je prvi realan termin meča protiv DC-ja u veljači.

Ovime bi Stipe Miočić bio definitivno gurnut u stranu, te je jasno da UFC ne računa na revanš najuspješnijeg teškaškog prvaka u povijesti promocije s Lesnarom. Očito su procijenili da će meč Lesnar vs. Cormier donijeti mnogo veću zaradu od one koju bi donio dvoboj Miočić vs. Cormier 2.