Cro Cop brutalno odgovorio vojniku koji mu je rekao da nema muda

Kada ste Mirko Filipović uistinu vam rijetko može biti dosadno. Posebno ako imate “hrabrosti” ući u zahtjeve za poruke unutar svom Facebook sandučića te pogledati što tamo ima. Mirku je izgleda došla želja pogledati tko mu piše, a jedna ga je poruka toliko zaintrigirala da se odlučio njome javno pohvaliti, piše Fightsite.

Ukratko, Filipović je dobio izazov od momka koji se predstavio kao bivši vojnik. Zanimljivo, isti je prvo Cro Copu napisao da je dobar borac te da ga smatra uzora, da bi onda krenulo podcjenjivanje i izazivanje. Tako je isti rekao da bi predvidio svaki njegov potez te da smatra da ga Cro Copov high kick ne može srušiti. Pokraj toga se malo osigurao izjavom da bi mu trebali tri do četiri mjeseca prije nego bi bio sposoban savladati Filipovića. Pozvao ga je da “skupi muda” i odgovori mu.

Iako se može pretpostaviti da profesionalci često dobivaju ovakve poruke te da bi svakako najpametnije bilo iste ignorirati, Cro Cop je ovim putem odlučio odgovoriti, odnosno “skupiti muda”, kako je on sam napisao. Pozvao je momka na sparing u dvoranu, a usput je dodao i malo trash talka, kao što možete vidjeti u njegovoj objavi koju smo podijelili. Sve je popratio komentarom “danas izgleda svtako moze biti vojnik i dobiti oružje u ruke…”

"Evo skupio sam muda, ni sam ne znam kako jer moram priznati da me strah, ali evo kad smatraš da si spreman dođi do moje dvorane pa odradimo sparing, snimimo sve pa ću objaviti. To je ja mislim pošteno, a i da se ljudi malo nasmiju. Dvorana je u naselju Borčec tako da psihijatrija Vrapče nije daleko, jer ćeš nakon puštanja iz bolnice svakako tamo završiti na promatranju. Tako slučajevi su rijetki pa se doktori tamo uvijek raduju takvima, bivši vojniče", napisao mu je Mirko.

Cro Cop trenutno trenira s ciljem što bržeg dovođenja u optimalnu formu te se i dalje nada kako bi do kraja godine mogao odraditi dvije borbe, od čega bi mu onda za Silvestrovo konačno bila posljednja u karijeri.