Ćorić otkrio ključ pobjede: Ovo je vrlo važan bod

Borna Ćorić donio je Hrvatskoj prvi bod protiv Kanade u dvoboju prvog kola Svjetske skupine Davisova kupa. Nakon dva sata i 21 minutu pobijedio je Vaseka Pospisila sa 3:6,6:2, 6:3, 6:2.

- Vrlo sam zadovoljan, odigrao sam jako dobar meč. Znao sam da je ključ oduzimanje njegovog servisa, kad sam to uspio početkom drugog seta sve se preokrenulo. Ovo je vrlo važan bod, jer sada Viktor Galović može igrati puno opuštenije, bez pritiska - rekao je za HRT Ćorić pa dodao:

- Prvi set nisam odigrao tako loše nego je on stvarno servirao predobro. Imao sam neke šanse i onda odigrao jedan loš gem i to je bilo to. Znao sam da ako uspijem održati nivo igre da će šansa doći. U trećem setu sam vidio da se počeo mučiti, vidio sam da je ranjiv, onda sam se fokusirao na sebe, da mu ne dam vremena.

- Uvjeti nam daju mogućnost odličnog servisa, zadovoljan sam svojim servisom u svakom slučaju - zaključio je Ćorić.