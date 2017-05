'Ćorić je rekao da ne želi igrati, nikada mi se to nije dogodilo'

Rijeka je u posljednjem kolu MAXtv Prve HNL proslavila naslov prvaka u Maksimiru, no Dinamo je uvjerljivo slavio sa 5:2. Trener plavih, Ivajlo Petev, čestitao je gostima na trofeju, ali i svojim igračima na visokoj pobjedi.

- Smeta me samo kako smo primili golove, izgubili smo koncentraciju. Čestitam dečkima, pristup je bio pravi. Otkada sam došao upisali smo dva remija s Rijekom, sada smo konačno dobili. Iz toga moramo izvući pouke - rekao je Petev, piše Goal.

Bugarski stručnjak osvrnuo se i na ozljede Sigalija i More.

- Loše, to je jako loše, ne izgleda dobro. Imali smo puno nesreće ove polusezone, nismo imali Benkovića i Sigalija veliki period. Evo, dolazi finale Kupa, mi nemamo ni Perića ni Sigalija ni Leškovića. Ostao nam je samo Schildenfeld. Ostali smo bez četiri igrača uoči utakmice, ali idemo dalje. U srijedu nas čeka nova utakmica.

Dodao je i kako Sammir i Ćorić konkuriraju za sastav.

- Ćorić je prije utakmice došao do mene i rekao da ne želi danas igrati. Nikada mi se to nije dogodilo u karijeri, ali svatko ima pravo na svoje mišljenje. I to poštujem. Ne bih volio da sada ovaj detalj iskoči u prvi plan, a naša dobra predstava padne u drugi plan - kazao je Petev i naglasio da ova pobjeda znači mnogo uoči finala Kupa.

- Prvaku Hrvatske smo zabili pet golova, imali još tri stopostotne šanse. A Rijeka je primila najmanje golova u ligi. Stvar je u našem ponašanju, našem pristupu, svemu onome na što sam prije mjesec dana imao velike zamjerke - zaključio je Petev.