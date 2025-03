Coppitelli se pakira iz Osijeka nakon nokdauna u Zagrebu. Evo tko se spominje kao novi nasljednik

E kad bi Osijek stalno igrao protiv Dinama, kad bi imao rezultate protiv svih u ovoj sezoni kakve ima u susretima s Dinamom, zacijelo bi bio prvak, a ni dupla kruna ne bi bila nedostižna. No, nažalost po Osijek u HNL-u ima i drugih klubova osim Dinama, a s njima Osijek ima ogromnih problema. Donedavno je Osijek bio siguran četvrti, teško je mogao uhvatiti vodeći trojac, ali je bio gotovo i nemoguće uhvatljiv za one koji su bili ispod njega i međusobno se 'šamarali'.

No, vjerovali ili ne, nakon utakmice u subotu u Kranjčevićevoj protiv Lokomotive, Osijek je na sedmom mjestu i očito je u debeloj krizi, a neće tako skoro igrati s Dinamom da bi se iz nje izvukao. Naime, osim pobjede u četvrtfinalu kupa u Maksimiru po uvjetimo u kojima se utakmica nije smjela igrati, a Osijek je to pametno iskoristio u našoj ligi jedva smo pronašli podatak kada je to Isijek u HNL-u imao tako lošu seriju. Naime, Osijek je u zadnjh pet utakmica HNL-a upisao svih pet poraza: Gorica – Osijek 1:0, Osijek – Rijeka 0:2, Hajduk – Osijek 4:0 i Osijek – Slaven Belupo 1:2 i sad Lokomotiva – Osijek 3:0. Dakle Osječani su postigli jedan jedini pogodak u pet susreta i u nevjerojatnoj su krizi.

Prvi put nakon sezone 2001./02. Osijek je upisao pet poraza u HNL-u u nizu. Treneru Copitelliju već su nekoliko puta brojali u nokdaunu, no on je to preživio, ali ne vjerujemo da će preživjeti i ovaj novi debakl od momčadi Silvija Čabraje, vjerujemo da su mu pogoci Dajčera, Vrbančića i Andrića u Kranjčevićevoj ispisali – ispisnicu. Uostalom, već se kao nasljednik spominjao Tomislav Radotić, a sad je očito vrijeme za to došlo. Sedmo mjesto za momčad koja ima sjajne uvjete za rad , novi stadion, redovne plaće, pa i tradiciju, doista je jadno i sad se samo treba pričekati objavu klubu, jer stvarno ne vjerujemo da bi Copitelli mogao voditi Osijek u utakmici protiv Varaždina.