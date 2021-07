Ciprani pred Dinamo: Ako smo Zvezdu, zašto ne bismo izbacili i Zagrepčane

Dinamo će u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv ciparskog prvaka Omonije, a Ciprani jako raspoloženi stižu 20. srpnja u Zagreb. Naime, u Superkupu su slavili protiv Anorthosisa nakon lutrije jedanaesteraca.

- Sretni što smo pobijedili i osvojili Superkup na početku nove sezone, to je važno za nastavak. Nadam se da ćemo uskoro biti na razini prošle sezone. Što se tiče starta u Ligi prvaka, igramo s Dinamom, to je vrhunska momčad, koja je prošle sezone pobijedila Tottenham, to je bolja momčad od nas! Ali, u nogometu se mogu dogoditi mnoge stvari i mi se možemo kvalificirati u Ligu prvaka, to nam je želja - rekao je trener Omonije Henning Berg, ali napomenuo i da imaju dobar vjetaru u leđa još od prošle sezone:

Borit ćemo se svom snagom. Financijski je teško natjecati se s tim europskim momčadima. Prošle sezone uspjeli smo izbaciti Crvenu zvezdu i poljsku Legiju, što je za nas bilo veliko iskustvo. Ali, znamo da je svaka utakmica teška, bit će i ta u drugom pretkolu - zaključio je.

Prema Transfermarktu, ciparska momčad vrijedi 13.4 milijuna eura, dakle, desetinu Dinamove momčadi koja je procijenjena na (kraj te brojke) impozantnih 137.4 milijuna. Još k tome dodajte i da od tih njihovih 13.4 milijuna, vrijednost Ioannissa Kousoulosa samoga iznosi 1.3 i bit će jasno: teško da je to momčad koja može kvalitetom parirati plavima. No, činilo se tako i u nekim Dinamovim utakmicama pa su Zagrepčani rušili Golijate. Dakle - nema opuštanja.



