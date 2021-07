Na koga ide Dinamo? Izbacili su Zvezdu, a huligani gađali goste 'topovskim udarom'

Dinamo je na gostovanju protiv islandskog Valura slavio 2:0 i tako upisao svoju 100. jubilarnu pobjedu u europskim natjecanjima od hrvatske samostalnosti. Sada slijede novi ispiti. Nakon što se u petak susretnu sa Slaven Belupom na otvaranju nove sezone HNL-a, u slijedećem europskom ispitu slijedi ciparski prvak. Prvi ogled protiv Omonije na rasporedu je u Zagrebu 20. srpnja, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Cipru.

Pa, upoznajmo se kratko s budućim protivnicima hrvatskog prvaka.

Nogometaši ciparske Omonije su prošle godine prvi put u povijesti izborili su plasman u završnu rundu kvalifikacija za Ligu prvaka nakon što su u Nikoziji pobijedili Crvenu zvezdu s 4:2 boljim izvođenjem jedanaesteraca. Junak susreta postao je domaći vratar Brazilac Fabiano koji je obranio udarce Diega Falcinellija i Miloša Degeneka. Kod domaćina sva četiri igrača su bila sigurna, a posljednji pogodak zabio je bivši igrač zagrebačkog Dinama i Lokomotive Čeh Jan Lecjaks.

Doduše, to ne treba toliko plašiti Dinamo, koji je u ovom susretu veliki favorit. Već na idućoj stepenici, Ciprani su posrnuli. Bolji je bio Olympiacos u playoffu.

Prema Transfermarktu, ciparska momčad vrijedi 13.4 milijuna eura, dakle, desetinu Dinamove momčadi koja je procijenjena na (kraj te brojke) impozantnih 137.4 milijuna. Još k tome dodajte i da od tih njihovih 13.4 milijuna, vrijednost Ioannissa Kousoulosa samoga iznosi 1.3 i bit će jasno: teško da je to momčad koja može kvalitetom parirati plavima. No, činilo se tako i u nekim Dinamovim utakmicama pa su Zagrepčani rušili Golijate. Dakle - nema opuštanja.

Trener im je Henning Berg iz Norveške, koji je dok je bio trener poljske Legije, osvojio titulu državnog prvaka. Na Cipru je od 2019. godine.

Ciprani imaju i prostran stadion. Njihov GSP prima oko 23 tisuće navijača, no zbog koronavirusa i epidemioloških mjera, taj će kapacitet zasigurno biti podosta smanjen kada dinamovci dođu na uzvrat. Možda i bolje, barem ako se prisjetimo jednog neugodnog incidenta.

Bila je to 2012. Tijekom utakmice tamošnjeg prvenstva između Anorthosisa i Omonije gostujući navijači na domaćeg vratara bacili su tzv. topovski udar. Da stvar bude gora, napravili su to dok je on ozlijeđen ležao na travnjaku i primao liječničku pomoć pa nije nastradao samo on nego i još dvije osoba koje su se našle u blizini kada je pirotehnika bačena. Utakmica je prekinuta na deset minuta tijekom kojih su igrači Omonije smirivali svoje navijače. Završilo je pobjedom domaćina 2:0.

Podsjetimo, nekadašnji vratar Dinama Georg Koch zbog slične nesreće morao je prekinuti karijeru u bečkom Rapidu kada je tijekom derbija s Austrijom na njega bačen ''topovski udar'' nakon kojeg je izgubio sluh na jedno uho te ima problema s ravnotežom.

No, davno je to bilo, sada su i navijači drugačiji, a i ovo 'novo normalno' nameće jedan puno mirniji navijački pokret. No, prva je utakmica na Dinamovom domaćem terenu na kojemu plavi moraju opravdati ulogu favorita.

Parovi 2. pretkola nogometne Lige prvaka

Champions Path

DINAMO (HRV) - Omonia (Cip) (utorak, 20. srpnja)

Lincoln Red Imps (Gib) - CFR Cluj (Rum)

Ferencvaros (Mađ) - Žalgiris (Lit)

Slovan Bratislava (Slk) - Young Boys (Švi)

Olympiakos (Grč) - Nefči (Aze)

Kairat (Kaz) - Crvena zvezda (Srb)

Malmo (Šve) - HJK (Fin)

Mura (Slo) - Ludogorec (Bug)

Legia (Polj) - Flora (Est)

Alaškert (Arm) - Šerif (Mol)



League Path

Rapid Beč (Aut) - Sparta Prag (Češ)

Celtic (Ško) - Midtjylland (Dan)

PSV Eindhoven (Niz) - Galatasaray (Tur)