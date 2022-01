Čilić ostao bez finala u Australiji, ali zato je u finale došao Ivan Dodig

Hrvatski tenisač Marin Čilić neće igrati u finalu ATP turnira u Adelaideu, ali će se za naslov pobjednika na istom turniru, u parovima, boriti Ivan Dodig.

Rus Karen Hačanov, 29. igrač s ATP ljestvice, pobijedio je Čilića (30. na svijetu) 7-6(3), 6-3. Bio je to treći međusobni meč u karijeri Čilića i Hačanova te prva pobjeda ruskog tenisača. Ranije je Čilić bio bolji u Cincinnatiju 2018. godine (7-6, 3-6, 6-4) te prošle godine u Sankt Peterburgu gdje je na putu do naslova pobjednika pobijedio Hačanova 6-4, 6-7, 6-4.

Čilić je veliku šansu propustio u prvom setu u kojem se mnogo više igralo na servis ruskog tenisača, ali taj stalni pritisak Čilić nije uspio pretočiti u break. Jedinu break-priliku u prvom setu imao je Čilić, ali ta je šansa ostala neiskorištena.

U tie-breaku Hačanov je odmah, uz dva mini-breaka, pobjegao na 4-1 i lako set priveo kraju.

U drugom setu su se mnogo češće počele pojavljivati prilike za break. Kod 1-1 je Čilić imao tri break-prilike, ali su propale. U idućem gemu, kod 2-1, Hačanov je iskoristio drugu break-šansu i potom je do kraja čuvao svoj početni udarac za prolaz u finale gdje će igrati protiv boljeg iz meča Monfils - Kokkinakis.

U finalu Adelaidea, u igri parova, nastupit će hrvatski tenisač Ivan Dodig sa svojim partnerom Brazilcem Marcelom Melom. Oni su prvi nositelji turnira, a u polufinalu su svladali Urugvajca Ariela Behara i Ekvadorca Gonzala Escobara. Bilo je 6-3, 6-7(6), 10-2.

Na putu do naslova Dodiga i Mela još čeka indijski par Rohan Bopanna i Ramkumar Ramanathan.

ATP Adelaide, polufinale (pojedinačno):

Karen Hačanov (Rus/2) - Marin Čilić (Hrv/3) 7-6(3), 6-3

Polufinale (parovi):

Ivan Dodig (Hrv) / Marcelo Melo (Bra) - Ariel Behar (Urg) / Gonzalo Escobar (Ekv) 6-3, 6-7(6), 10-2