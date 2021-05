Cifra od koje vam neće biti dobro: Evo koliko Saudijci plaćaju za boksački meč

Ako u jednom aspektu pregovora za meč Anthonyja Joshue i Tysona Furyja nije bilo nikakvih problema, to je pronalazak domaćina priredbe. Zainteresiranih je bilo nekoliko, a od početka je bilo jasno kako će presuditi najbolja financijska ponuda, prenosi Fightsite.

Eddieju Hearnu i ekipi bilo je još draže kad je ona došla od ljudi s kojima su već surađivali. Ista ekipa iz Saudijske Arabije koja je radila na Joshuinom meču protiv Andy Ruiza će i ovdje biti glavni partner. Zapravo, ona strana koja je dala novce potrebne za sve odraditi na visokoj razini, ali i za one bazne honorare boraca.

Sad je u javnost isplivala vijest koliki bi ti honorari trebali biti. Kako otkriva Mirror, Saudijci su dali 150 milijuna dolara da bi dobili domaćinstvo priredbe. Taj novac bit će 50-50 podijeljen između boksača, što je zapravo veliki uspjeh Furyjevih pregovarača, budući da je Joshua kao vlasnik tri pojasa imao startnu prednost. Naravno, to nije sve, budući da će boksačima pripasti i određeni dio novca od prodaje prijenosa, a očekuje se da bi se ta cifra mogla približiti ovoj koju su dali Saudijci. Toliko je ovo velik meč, ali to je vjerojatno svima jasno. Onda će se od toga podmirivati i svi predstavnici boksača, no jasno je da će većina ipak pripasti najvećim zvijezdama.

Posljednje informacije govore kako će se meč održati 7. ili 14. kolovoza. Hearn preferira ovaj drugi datum, budući da se prvi poklapa sa zatvaranjem Olimpijskih igara, no odluku će ovisno o logističkim faktorima donijeti Saudijci.

Prijenos bi u Velikoj Britaniji trebao koštati oko 25 funti, dok bi ESPN Amerikancima trebao naplaćivati sto dolara. U ostatku svijeta prava prijenosa nosa DAZN, no pretpostavlja se kako će rijetko gdje oni biti nositelj prijenosa. Naime, zainteresiranost za TV prava je ogromna i u rijetkoj kojoj državi gdje se ozbiljnije prati sport ovaj meč neće ići u izravnom televizijskom prijenosu.

Furyjev posljednji meč protiv Deontaya Wildera upisao je oko milijun prodanih prijenosa na globalnoj razini, no ovaj bi treba itekako nadmašiti tu brojku.