Cibonu s "triple-doubleom" slomio igrač koji je odbio igrati za Acu i Hrvatsku

U nadoknadi 13. kola HT Premijer lige, Zadar je ugostio Cibonu i pobijedio velikog rivala, prvi put ove sezone, sa 83:68, pa kompletirana tablica nudi četiri vodeća kluba s istim skorom (16-4). A to će utrku velike četvorke (Cedevita Junior, Split, Cibona, Zadar) za što bolje startne pozicije u doigravanju učiniti dodatno zanimljivom.

Uz 11 koševa i čak 10 asistencija Luke Božića, Zadrani su na veliki odmor otišli sa "plus 10" (45:35). Momčad Danijela Jusupa nametnula je svoju tranzicijsku košarku na koju cibosi nisu odgovarali s pravovremenim vraćanjem u obranu.

Cibonin koncepcijski rizik, da se pomaže u obrani s Ramljaka, kapetan Zadrana je kažnjavao i na kraju završio kao najefikasniji igrač domaćina (25 koševa). No, Zagrepčanima je presudio Božić s triple-double učinkom (19 koševa, 13 asistencija, 10 skokova), igrač koji je ove veljače odbio igrati za Acinu Hrvatsku. Nakon što ga je v.d. izbornika Aco Petrović izostavio pa vratio na popis reprezentativaca, Božić se zahvalio na pozivu pravdajući se pred HKS-om "osobnim razlozima" pod koje se može svesti puno toga što vam padne na pamet.

Najefikasniji u sastavu Zagrepčana bili su bek Aleksandar Aranitović (18 koševa) i teški centar Krešo Ljubičić (15) čiji su koševi mahom bili zakucavanja i ziceri. Baš kao i u onoj reprezentativnoj utakmici u Švicarskoj, i unatoč tome što je bio oslobođen igranja protiv Austrije, Cibonin razigravač Kapusta (7 koševa uz šut iz igre 2-11, 5 asista) i ovaj put nije bio onaj pravi on a kada je tako onda Cibona u pravilu jake utakmice gubi.

Bez obzira na to što njima kasne plaće, Zadrani su u ovom derbiju bili energičniji od Zagrepčana. Osim toga, u igri gostiju se osjetilo da uz prvu momčad, u reprezentativnoj pauzi, nije bilo prvog trenera Josipa Sesara koji je u nedjelju bio u Splitu na klupi reprezentacije pa se, zbog snježnog nevremena, nije ni zaputio za Zagreb nego se na dan utakmice priključio momčadi. Sesar je o tome kazao sljedeće:

- Energetski nismo bili na razini. Nismo napadali na pravi način ali to je razumljivo jer nisam bio s momčadi desetak dana a imali smo i neke probleme na relaciji između igrača i Uprave.

A sve to jako dobro je iskoristio Zadrov trener Jusup koji se za ovu utakmicu pripremao cijeli reprezentativni tjedan pa je nakon pobjede kazao:

- Važna je ovo pobjeda. Ne bi bilo dobro da sm izgubili i četvrtu u nizu od istog suparnika jer se onda uvuče neki kompleks i teško je igrati svaku sljedeću. Priprema za Cibonu je bila u defenzivi jer nisam znao kako ćemo reagirati u napadu. Ali i sva ova događanja unutar kluba ostavljaju traga i nije lako.

Kazao je Jusup još nešto prilično zanimljivo, kao da želi Ciboni preoteti igrača:

- Doveo bih Petra Aranitovića na mjesec dana jer po ovome što vidim na treninzima mislim da bi nam pomogao. U dobrom je tjelesnom stanju i sada kada smo ostali bez Jordana treba nam igrač koji može održati intenzitet igre.

Kao što je Jusup rekao, Zadrani su u utakmicu ušli bez Antonija Jordana koji je raskinuo ugovor i otišao u Francusku. Ugovor je raskinuo i Dario Drežnjak no on je to učinio samo da bi izašao iz višegodišnjeg ugovora (do 2025.) u namjeri da ostane samo do kraja sezone kako ne bi na ljeto morao plaćati odštetu dobije li neku povoljnu ponudu. A to je njegov trener Jusup ovako prokomentirao:

- Pozivam navijače na razumijevanje jer se dečki cijelu sezonu bore i rade koliko mogu. Mi kao klub smo napravili pogrešku što nismo plaćali igrače te smo im tako dali mogućnost da odu bez odštete. I Drežnjak je mogao otići, znam da je imao dobru ponudu. Nije Dario kriv. Šteta jer jer je klub po ugovoru kojeg je raskinuo ima pravo na odštetu od koje sada neće biti ništa.

U "predigri" ovog derbija dogodilo se puno stvari izvan parketa. Zadar je ostao bez direktora Davida Gunjevića, a cibosi su poručili svojoj upravi da će, ako ne stignu plaće, igrati samo do kraja veljače što bi značilo da im je ovo posljednja utakmica.

A da li je tome doista tako, hoće li odgovorna osoba u liku Tomislava Šerića pronaći novce za plaću, vidjet ćemo tijekom ožujka. On se uzda u novce koje bi klub trebao dobiti iz Sportskog saveza grada Zagreba no to zacijelo neće biti prije Uskrsa jer plan sredstava sufinanciranja programa javnih potreba u sportu grada Zagreba još nije usvojen.

U Zadru je pak pitanje kako će Zadar bez direktora do novca. Gunjević je od zadarskog gradonačelnika dvaput tražio da smijeni Nadzorni odbor a onda je to isto tijelo, inficirano lokalnom politikom, smijenilo direktora.