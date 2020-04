Cibona se oglasila nakon što su svi zaposlenici dobili otkaze

Košarkaški klub Cibona otpustio je sve radnike iz radne zajednice, a radi se o poslovno uvjetovanim otkazima koji su došli kao posljedica pandemije izazvane koronavirusom, a čim se za to stvore uvjeti svi će radnici biti vraćeni na posao, priopćili su iz redova bivšeg dvostrukog prvaka Europe.

Košarkaška natjecanja u Hrvatskoj, te ona međunarodna u kojima se Cibona natječe, prekinuta su već prije tri tjedna, a Hrvatski košarkaški savez u danas je donio odluku o prekidu svih natjecanja u ovoj sezoni.

Cibona u priopćenju navodi da je "kao posljedica globalne obustave svih sportskih djelatnosti i natjecanja, došlo i do brojnih otkaza i smanjenja sponzorskih i drugih ugovora na temelju kojih klub ostvaruje prihode".

"S obzirom da je djelatnost kluba potpuno obustavljena temeljem odluke Stožera civilne zaštite od 19.03.2020. te od navedenog datuma klub ne ostvaruje planirane prihode, isto je dovelo do potpunog smanjenja obujma svih poslova koje je klub obavljao (nepostojanja daljnje potrebe za njihovim obavljanjem), kao i do smanjenja planiranih prihoda, slijedom čega je donešena odluka o otkazu ugovora o radu svim radnicima do daljnjega, dok je navedena odluka Stožera na snazi, jer ne postoji potreba za njihovim radom", stoji u priopćenju kluba iz Savske.

U ovoj teškoj financijskoj situaciji veliku solidarnost s klubom iskazao je trener prve momčadi Ivan Velić koji se odrekao svojih primanja.

"Za Cibonu ću uvijek dati sve, zato sam se odrekao svojih primanja dok je god ovakva situacija. Razgovarao sam s ljudima u klubu i dogovorili smo se da ću i iduće sezone biti na klupi tako da ne vidim razlog da se ne vratim u Cibonu kad sve ovo završi, posebice jer smo uvijek imali korektan odnos", izjavio je Velić u priopćenju.