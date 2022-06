Christian Eriksen prepun komplimenata za Modrića: On samo na papiru ima 37 godina

Hrvatska nogometna reprezentacija u Kopenhagenu je protiv Danske golom Marija Pašalića u 69. minuti stigla do prve ovosezonske pobjede u Ligi nacija, no pokretač sjajne igre vatrenih bio je Luka Modrić.

Kojem se ne mogu načuditi danski mediji, navijači, ali ni Christian Eriksen. Kojeg je svojedobno također želio Real Madrid u svojim redovima.

- Modrić je poseban igrač. Na papiru ima 37 godina, ali to ne izgleda tako na terenu. Uživaš igrati protiv njega, a posebno s njim. Što se tiče promjena na poluvremenu, Hrvatska nije imala puno prilika u drugom dijelu - kazao je za Novu TV Eriksen pa se osvrnuo na sami susret:

- Bila je ovo teška, izjednačena utakmica. Imali smo u prvom poluvremenu nekoliko šansi za pogodak, u drugom puno manje, a onda je Hrvatska zabila gol, i to u najgorem trenutku za nas.

Iako bolan, ovaj poraz nije ni blizu onome iz osmine finala Svjetskog prvenstva 2018. Kojeg Erikson jako dobro pamti.

- Naravno. To mi je još uvijek u mislima, ali nije toliko do utakmice, koliko do vratara koji mi je obranio jedanaesterac - rekao je danski veznjak.

Za samo jedan dan bit će točno godina dana otkad je Eriksen doživio srčani udar upravo na ovom stadionu u Kopenhagenu.

- Bila je to lavina emocija. Već sam odigrao nekoliko utakmica ovdje. Odlično je vratiti se. Sretan sam što igram i što sam zdrav - zaključio je Christian Eriksen.

