Junak pobjede nad Dancima: Kad su ušli Luka i Kova, sve se okrenulo na bolje!

Mario Pašalić (27) zabio je u 69. minuti jedini gol na utakmici Danske i Hrvatske u Kopenhagenu i tako donio vatrenima prvu pobjedu u Ligi nacija. Time se situacija potpuno mijenja jer nakon poraza od Austrije (0:3) situacija nije izgledala najbolje.

Ali, to je Hrvatska, diže se kad je najteže. No, još uvijek nismo navikli na to, otuda i erupcija zadovoljstva kad se dogodi nešto ovako veliko kao pobjeda u Kopenhagenu. Svjestan je značaja i strijelac jedinog gola.

- Prvo poluvrijeme bilo je iznimno teško, Danci su nas dobro pritisnuli. Nismo mogli uhvatiti prostor da izađemo prema naprijed pa nismo stvarali šanse. U drugom poluvremenu se sve promijenilo, stvarali smo prilike i bilo je bolje - rekao je za Novu TV Pašalić.

Kad su Mateo Kovačić i Luka Modrić ušli sve se promijenilo, Hrvatska je djelovala puno bolje u drugom poluvremenu.

- Oni su jedni od najboljih veznjaka na svijetu, godinama se poznaju, zadržali su posjed i sve je izgledalo puno bolje, bilo je lakše igrati i bili smo opasniji - ističe Pašalić i osvrće se na svoj gol:

- Nekako imam taj osjećaj za gol, nađem se na pravom mjestu u pravo vrijeme dok zabijam u kaznenom prostoru.

Sad slijedi Francuska u Parizu (13.6., 20:45).

- Tko bi očekivao da Francuzi nakon tri utakmice neće imati pobjedu. Kupus je u skupini i bit će jako zanimljivo do kraja - kaže nogometaš Atalante.

